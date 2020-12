VIDEO, Tarjei Boe vince la sprint a Kontiolahti II, terzo Johannes Boe. Lukas Hofer 14°

Il massimo circuito del biathlon maschile è rimasto a Kontiolahti, dove è già andato in scena nel passato fine settimana. Originariamente le prove dell’imminente weekend avrebbero dovuto tenersi a Östersund, ma nel mese di settembre l’Ibu ha scelto di riformare il calendario allo scopo di ridurre al minimo gli spostamenti come forma di prevenzione nei confronti del diffondersi del Covid-19. Di scena quest’oggi la 10 km sprint: una sfida sul filo come al solito, con i dettagli a fare la differenza. La vittoria è andata Tarjei Boe che ha fatto il numero oggi, precedendo il tedesco Peiffer e il fratello (detentore della Coppa del Mondo) Johannes. Migliore degli azzurri è stato Lukas Hofer, che ha concluso in 14ma posizione e l’unico a prendere parte alla gara di inseguimento. Di seguito il video:

3 years after his last sprint win, @tarjei_boe is back on top again🥳 – his 10th victory overall.

🥇 Tarjei Boe @NSSF_Biathlon 🇳🇴

🥈 Arnd Peiffer @skiverband 🇩🇪

🥉 Johannes T. Boe @NSSF_Biathlon 🇳🇴

Rewatch the men’s 10 km in @KlahtiBiathlon on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/gpNVM0tgnI

— IBU World Cup (@IBU_WC) December 3, 2020