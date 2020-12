VIDEO Parma-Juventus 0-4, Highlights, gol e sintesi: doppietta di Cristiano Ronaldo e rete di Kulusevski

La Juventus ha sconfitto il Parma per 4-0 nell’anticipo serale della 13ma giornata della Serie A. I bianconeri si sono imposti allo Stadio Tardini e hanno incamerato tre punti fondamentali per la classifica generale: ora i Campioni d’Italia hanno agganciato l’Inter al secondo posto e si sono portati a un solo punto di distacco dal Milan capolista (ma le due milanesi, giocheranno domani rispettivamente contro Spezia e Sassuolo).

La Juventus è passata in vantaggio al 23′ con il classico gol dell’ex: perfetto assist rasoterra di Morata dalla sinistra, Kulusevski si fa trovare in area e calcia a botta sicura. Appena tre minuti dopo è arrivato il raddoppio: sempre Alvaro Morat, cross dalla sinistra e incornata di un sontuoso Cristiano Ronaldo. I bianconeri hanno indirizzato la partita e la chiudono definitivamente al 48′: azione prolungata di Ramsey, passaggio a CR7 che defilato sulla sinistra dell’area di rigore si inventa un bel tiro a incrociare per il 3-0. All’85mo minuto arriva anche il poker grazie ad Alvaro Morata. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Parma-Juventus 0-4.

VIDEO HIGHLIGHTS PARMA-JUVENTUS 0-4:

GOL KULUSEVSKI (0-1):

@juventusfc 23 | ⚽️ | IL GOOOOOOOOL DELL’EX!#Kulusevski porta in vantaggio la Juve: cross di Alex Sandro da sinistra, Dejan in area apre il piatto e trova l’angolino con un rasoterra perfetto!

ANDIAMOO!#ParmaJuve [0-1] #ForzaJuve

Powered by @officialpes pic.twitter.com/YEaXN2rSIt — Matheus (@Matheus28352070) December 19, 2020

PRIMO GOL CRISTIANO RONALDO (0-2):

Cristiano Ronaldo goal vs Parma

His jump is 🤦‍♂️🔥 pic.twitter.com/n325ejqXqe — Lyndio Sport (@LyndioSport) December 19, 2020

SECONDO GOL CRISTIANO RONALDO (0-2):

GOL MORATA (0-4):

Foto: Lapresse