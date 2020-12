VIDEO Jannik Sinner subisce uno scherzo da una ragazza misteriosa…

Jannik Sinner si sta allenando in vista della prossima stagione, che dovrebbe incominciare a gennaio col mirino puntato sugli Australian Open (sulla carta previsti nella prima metà di febbraio, stando alle ultime notizie). Il tennista italiano si è reso protagonista di un ottimo 2020, in cui ha vinto il torneo ATP 250 di Sofia (suo primo sigillo nel circuito maggiore) e si è spinto fino ai quarti di finale del Roland Garros (facendo bella figura contro il fuoriclasse Rafael Nadal). Il numero 37 del ranking ATP è in fase di preparazione e oggi ha subito uno scherzo da una ragazza mentre stava rincasando.

Salendo le scale, infatti, l’altoatesino ha subito uno dei più classici “agguati”: un “bu” da dietro l’angolo che lo ha fatto letteralmente sobbalzare. Il 19enne è rimasto sorpreso e, in maniera divertita, si è appoggiato al muro. L’amica dell’altoatesino ha detto che ha fatto lo scherzo per tastare le capacità di resistere alla paura di Jannik, abilità su cui c’è ancora da allenarsi, mentre in campo è un autentico fenomeno. Di seguito il VIDEO dello scherzo fatto a Jannik Sinner.

VIDEO SCHERZO A JANNIK SINNER:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jannik Sinner (@janniksin)





Foto: Lapresse