VIDEO Inter-Shakhtar Donetsk 0-0: highlights, gol e sintesi. Nerazzurri eliminati dalla Champions League, traversa di Lautaro

L’Inter ha pareggiato per 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk ed è stata eliminata dalla Champions League. I nerazzurri dovevano vincere contro la compagine ucraina a San Siro per qualificarsi agli ottavi di finale e invece sono stati bloccati su uno scialbo risultato a reti bianche. Un po’ di sfortuna, come la traversa colpita da Lautaro Martinez al 7′, qualche errore di troppo e un po’ di imprecisione hanno impedito ai nerazzurri di proseguire la loro avventura in ambito europeo. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Inter-Shakhtar Donetsk, match valido pèer la Champions League 2020-2021.

