VIDEO Gol Moise Kean, bordata allucinante dell’attaccante del PSG contro il Montpellier: l’Italia sogna

Serata importante, quella di ieri, per Moise Kean. L’attaccante vercellese del Paris Saint-Germain, è salito a quota tre realizzazioni in Ligue 1 grazie a una delle tre reti che ha portato al club capitolino la vittoria sul Montpellier per 1-3.

Una rete, peraltro, di ottima fattura: ingresso al limite dell’area, avvicinamento alla porta e destro che s’infila sotto la traversa con annesso successivo balletto a bordocampo per il numero 18. lato curioso: è poi stato sostituito da Mbappè, che ha a sua volta siglato una rete storica, la sua centesima con la maglia del PSG.

Un segnale chiaro, questo, per cercare spazio anche in Nazionale, dove è vero che la concorrenza è particolarmente ampia per il ventenne ex Juventus, Verona ed Everton, ma è ugualmente vero che si è già fatto notare, con due reti (realizzate in altrettante partenze da titolare) nelle sue otto presenze.

IL GOL DI MOISE KEAN

Foto: LaPresse