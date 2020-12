Dorothea Wierer si è resa protagonista di un bel siparietto durante la conferenza stampa andata in scena al termine della mass start di Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. L’altoatesina, giunta terza in quella gara e sempre in corsa per la conquista della terza Sfera di Cristallo consecutiva, ha fatto eco alla norvegese Tiril Eckhoff, la quale ha risposto in questo modo alla domanda su come passerà le vacanze di Natale: “Dormirò, mangerò e farò l’amore“. L’azzurra, con un grande sorriso, ha replicato: “Anche io“. Di seguito il VIDEO delle dichiarazioni di Dorothea Wierer su come passerà le sue vacanze di Natale.

VIDEO DOROTHEA WIERER: COSA FARÒ A NATALE?

“Cosa farete a Natale?” 🎄 Da apprezzare la sincerità delle risposte di Eckhoff e Wierer 🤣🤣🤣#EurosportBIATHLON pic.twitter.com/sVWbYuLANO — Eurosport IT (@Eurosport_IT) December 22, 2020

Foto: Lapresse