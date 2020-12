VIDEO CSKA Sofia-Roma 3-1: highlights, gol e sintesi. Sconfitta ininfluente, giallorossi ai sedicesimi di Europa League

La Roma è stata sconfitta dal CSKA Sofia per 3-1 nell’ultima partita della fase a gironi dell’Europa League. I giallorossi erano già certi della qualificazione ai sedicesimi di finale e del primo posto nel gruppo A, dunque sono scesi in campo con un ampio turnover e senza particolari formazioni. I bulgari, già eliminati, si sono imposti e hanno inflitto ai capitolini il primo ko della loro stagione internazionale. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 5′ con Rodrigues, Milanese ha pareggiato al 22′, poi Sowe ha siglato il raddoppio al 34′ ed è stato ancora Sowe a chiudere i conti al 55′ con una doppietta personale. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di CSKA Sofia-Roma 3-1, match valido pe la fase a gironi dell’Europa League.

VIDEO HIGHLIGHTS GOL SINTESI CSKA SOFIA-ROMA 3-1:

GOL MILANESE (1-1):

Loading...

Loading...

PRIMO GOL SOWE (2-1):

SECONDO GOL SOWE (3-1):

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse