Europa League, Napoli ai sedicesimi di finale: pareggio con la Real Sociedad. Roma prima, ko ininfluente

Il Napoli si è qualificato ai sedicesimi di finale dell’Europa League 2020-2021 di calcio. Ai partenopei bastava un pareggio casalingo contro la Real Sociedad per passare il turno e così è stato. I partenopei hanno pareggiato gli spagnoli per 1-1 allo Stadio Diego Maradona e hanno così staccato il biglietto per la fase a eliminazione diretta della seconda competizione europea per importanza. I ragazzi di Rino Gattuso erano passati in vantaggio grazie al pregevole sigillo di Zielinski al 35′, ma in pieno recupero ha impattato Willian Jose. I padroni di casa hanno comunque chiuso il gruppo F al primo posto con 11 punti all’attivo, davanti alla Real Sociedad (9) e agli olandesi dell’AZ Alkmaar (8). Gli azzurri saranno così testa di serie nel sorteggio che andrà in scena lunedì 14 dicembre (ore 13.00) e potranno godere sulla carta di un accoppiamento più agevole nella contesa da dentro o fuori in programma a febbraio.

La Roma era già certa del primo posto nel gruppo A e così Fonseca ha operato turnover. I giallorossi hanno perso per 3-1 sul campo della CSKA Sofia: i bulgari sono passati in vantaggio al 5′ con Rodrigues, Milanese ha pareggiato al 22′, poi Sowe ha siglato il raddoppio al 34′ ed è stato ancora Sowe a chiudere i conti al 55′ con una doppietta personale. I capitolini, incappati nella loro prima sconfitta stagionale in Europa, chiudono il girone con 13 punti all’attivo e saranno testa di serie nel sorteggio, alle loro spalle gli svizzeri dello Young Boys e i rumeni del Cluj (6), mentre i bulgari del CSKA Sofia chiudono all’ultimo posto (5).

Loading...

Loading...

L’Italia porta dunque tre formazioni alla fase a eliminazione diretta dell’Europa League, visto che il Milan è già qualificato. Juventus, Lazio e Atalanta sono agli ottavi di finale della Champions League. Soltanto l’Inter è fuori da tutto.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse