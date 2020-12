VIDEO Biathlon, Laegreid vince la sprint di Hochfielzen: highlights e sintesi. Johannes Boe 3°, Hofer 14°

Sturla Holm Laegreid ha vinto la sprint di Hochfielzen, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. Il norvegese è stato perfetto al poligono in terra austriaca e, grazie all’ottimo zero e a un’elevata qualità sugli sci, è riuscito a trionfare precedendo il connazionale Johannes Dale di appena 8 secondi. Terzo posto per Johannes Boe, il leader della classifica generale: il detentore della Sfera di Cristallo ha commesso un paio di errori e non è così riuscito a vincere come sperava.

Tripletta norvegese sul podio, ma è arrivato anche il poker grazie a Christiansen. Alle loro spalle lo svedese Sebastian Samuelsson, immediato inseguitore di Johannes Boe in classifica generale. Lukas Hofer è il migliore degli italiani col 14mo posto. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della sprint maschile di Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon.

VIDEO HIGHLIGHTS SPRINT MASCHILE HOCHFIELZEN:

Sturla Holm Laegreid becomes the first man to win two competitions this winter – it’s a @NSSF_Biathlon quadruple victory in the Hochfilzen! 🤯 🥇 Sturla Holm Laegreid🇳🇴

🥈 Johannes Dale🇳🇴

🥉 Johannes Thingnes Boe🇳🇴 Rewatch the men’s sprint on https://t.co/bk5aBBaMLg pic.twitter.com/jeUA7W5pvy — IBU World Cup (@IBU_WC) December 17, 2020

Foto: Lapresse