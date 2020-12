VIDEO Biathlon, Hanna Öberg trionfa nella sprint femminile a Kontiolahti. Azzurre in ombra

La Coppa del Mondo di biathlon femminile è rimasta a Kontiolahti, dove si è già gareggiato lo scorso weekend. Originariamente gli appuntamenti dei prossimi giorni avrebbero dovuto disputarsi a Östersund, ma nel mese di settembre l’Ibu ha deciso di riscrivere il calendario allo scopo di minimizzare gli spostamenti come forma di prevenzione nei confronti del diffondersi del Covid-19. Di conseguenza, si rimane una settimana in più in Finlandia, in una sorta di bolla. Quest’oggi è andata in scena la sprint, anello di congiunzione perfetto con la prima tappa dal momento che con una sprint si era concluso il primo atto. Il successo è andato alla svedese Hanna Öberg a precedere la francese Chevalier e la sorella Elvira. Le azzurre lontane dalle migliori, con Lisa Vittozzi che ha chiuso in 21ma posizione e Dorothea Wierer in 28ma.

Di seguito il video:

Siblings are ruling the sprints! First the Boe-Brothers, now the Oeberg-Sisters. 😁 #KON20

🥇 @hannaaaoberg @SWEOlympic 🇸🇪

🥈 Anais Chevalier-B. @FedFranceSki 🇫🇷

🥉 @elvira_oberg @SWEOlympic 🇸🇪

You can rewatch the women’s sprint on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/jLHY775gw2

— IBU World Cup (@IBU_WC) December 3, 2020