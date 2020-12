Ancora una notte d’autore per Achille Polonara in Eurolega. Alla sua seconda stagione al Baskonia, il classe ’91 di Ancona si è distinto ancora una volta rendendosi decisivo nella vittoria della sua squadra contro il Valencia per 71-70.

Non solo i 18 punti, i 7 rimbalzi e le 4 stoppate per lui, ma anche la tripla che ha permesso ai suoi di andare per l’ultima e decisiva volta avanti nel punteggio, a ulteriore dimostrazione della sua nuova importanza in terra basca.

Attualmente le sue cifre in Eurolega sono le seguenti: 10.2 punti, 6.3 rimbalzi e 1.5 stoppate di media. In Liga ACB, invece, sono 11 i punti e 5.8 i rimbalzi catturati a gara, in una stagione che vede il suo club al quarto posto dietro a Real Madrid, Tenerife e Barcellona.

ACHILLE POLONARA, UNA NOTTE DA RICORDARE

Prosegue la crescita impetuosa di Achille Polonara! 😍🔥🇮🇹 18 punti, 7 rimbalzi, 4 stoppate, vittoria Baskonia e due gemme da Top 10 💎💎#EuroLeagueisBack | #EurosportBASKET | @ilpupazzo33 pic.twitter.com/HtogWL0pKu — Eurosport IT (@Eurosport_IT) December 29, 2020

Credit: Ciamillo