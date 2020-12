VIDEO Asia D’Amato show alle parallele: spettacolare combinazione Nabieva+Pak, prosegue il lavoro verso le Olimpiadi

Le Fate stanno studiando grandi novità tecniche, con l’obiettivo di portare in gara elementi sempre più difficili e continuare a inseguire grandi obiettivi. L’Italia conquistò una spettacolare medaglia di bronzo nella gara a squadre dei Mondiali 2019 ed era lanciatissima verso le Olimpiadi di Tokyo, ma purtroppo l’emergenza sanitaria ha stravolto il calendario e ha rimandato tutti i piani delle azzurre. Questa stagione è stata privata di tutti gli eventi internazionali (non ci presenteremo agli Europei pre-natalizi, come tantissime altre big), ma le ragazze del DT Enrico Casella non si sono mai fermate e hanno continuato ad allenarsi con grandissima caparbietà, cercando di incrementare i propri D Score.

Asia D’Amato si è laureata Campionessa d’Italia nel concorso generale poche settimane fa, ma ovviamente la genovese sta già guardando al futuro e sta perfezionando una nuova eccezionale combinazione alle parallele asimmetriche: il Nabieva collegato al Pak, due elementi estremamente complicati che, se eseguiti uno dietro l’altro, assicurano un abbuono per il collegamento. La Brixia Brescia ha pubblicato sui propri canali il video di questa gradita novità, insieme all’Amanar della sua gemella Alice. La 17enne è così diventata la terza italiana a eseguire in maniera efficiente un Nabieva, dopo che Desiree Carofiglio e Irene Lanza lo avevano già portato in gara. Di seguito il VIDEO della combinazione Nabieva+Pak eseguita da da Asia D’Amato alle parallele.

VIDEO NABIEVA+PAK DI ASIA D’AMATO ALLE PARALLELE:

