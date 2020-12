Tour de Ski 2021: percorso, orari, date, programma e tv

Per la terza volta nella sua storia il Tour de Ski non si terrà a cavallo di due anni, ma ne ricomprenderà uno solo: dopo il 2015 e 2016, è la volta del 2021, che avrà peraltro uno svolgimento tutto basato su Svizzera e Italia.

Nelle due precedenti edizioni in anno singolo, è sempre arrivato un successo norvegese, prima con Petter Northug e poi con Martin Johnsrud Sundby. Questa volta l’evenienza non si ripeterà, in quanto il gruppo norvegese si è interamente chiamato fuori dall’evento a tappe che parte dalla Val Müstair, passa per Dobbiaco e si conclude in Val di Fiemme, con l’apice della scalata del Cermis, là dove una mezz’ora abbondante di fuoco nella neve attende chi è riuscito a restare in gara, o ha deciso di restarvi, fino a quel momento. Se al maschile si prospetta Alexander Bolshunov sopra tutti, in campo femminile l’incertezza, senza Therese Johaug, è tanta.

Il Tour de Ski 2021 comincerà il 1° gennaio dalla Svizzera e terminerà sul Cermis il 10 gennaio. Sarà possibile vedere le gare in diretta tv sui canali di Eurosport e su RaiSport e in diretta streaming su Eurosport Player, RaiPlay e DAZN, ove i canali di Eurosport sono visibili. OA Sport offrirà inoltre una gamma di DIRETTE LIVE scritte, per non perdersi davvero nulla.

TOUR DE SKI 2021: PROGRAMMA

Val Müstair

VENERDÌ 1º GENNAIO 2021

Ore 09:15 Qualificazioni Sprint maschile e femminile TL

Ore 11:45 Sprint maschile e femminile TL

SABATO 2 GENNAIO 2021

Ore 12:30 10 km mass start femminile TC

Ore 14:45 15 km mass start maschile TC

DOMENICA 3 GENNAIO 2021

Ore 11:35 15 km inseguimento maschile TL

Ore 15:25 10 km inseguimento femminile TL

Dobbiaco

MARTEDÌ 5 GENNAIO 2021

Ore 13:30 10 km femminile TL

Ore 14:45 15 km maschile TL

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO 2021

Ore 13:30 10 km inseguimento femminile TC

Ore 14:40 15 km inseguimento maschile TC

Val di Fiemme

VENERDÌ 8 GENNAIO 2021

Ore 13:15 15 km mass start maschile TC

Ore 15:35 10 km mass start femminile TC

SABATO 9 GENNAIO 2021

Ore 10:30 Qualificazioni Sprint maschile e femminile TC

Ore 13:05 Sprint maschile e femminile TC

DOMENICA 10 GENNAIO 2021 – Scalata del Cermis

Ore 12:45 9 km mass start femminile TL

Ore 15:35 9 km mass start maschile TL

TOUR DE SKI 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport e RaiSport

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player e RaiPlay

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse