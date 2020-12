Tiro a volo, Gran Premio Shooting Data: la prima edizione italiana sarà il 19 e 20 dicembre

Il tiro a volo nostrano prova ad entrare in una nuova era tecnologica. Come fa sapere la FITAV, tramite una news pubblicata sul proprio sito ufficiale, il 19 e il 20 dicembre prossimi si terrà infatti la prima edizione del Gran Premio Shooting Data: una competizione di tiro a volo reale, ma dislocata – contemporaneamente – in ben 13 campi da tiro italiani, nelle specialità di trap e para-trap. Di seguito il comunicato con tutti i dettagli.

Il 19 e 20 dicembre si sperimenterà un nuovo tipo di gara che coinvolgerà ben 13 Campi da Tiro italiani in contemporanea. L’idea nasce dalla necessità di testare una nuova forma di gara che possa essere disputata anche in momenti di emergenza come quelli che stiamo vivendo per la pandemia da Covid-19, evitando concentramenti di più persone nello stesso impianto e unendo “virtualmente” i tiratori di diversi territori.

Ad essere impegnati saranno gli specialisti di Trap e Para-Trap (per questi ultimi l’iscrizione sarà gratuita) che, in simultanea, si ritroveranno nelle quattordici strutture promotrici dell’iniziativa e che si misureranno sulla distanza di 50 piattelli, al termine dei quali verrà stilata una classifica unica.

Gli impianti presso i quali i tiratori potranno iscriversi e gareggiare saranno i seguenti: Tav Belvedere – Uboldo (VA) Trap Concaverde – Lonato del Garda (BS) Tav Conselice – Ravenna (RA) Tav Delle Alpi – Cigliano (VC) Tav Falco – Sant’Angelo in Formis (CE) Tav Interdonato – Nizza di Sicilia (ME) Tav Laterina – Laterina (AR) Tav Porpetto – Porpetto (UD) Tav Roma – Roma (RM) Tav G.Rosatti – Ponso (PD) Tav San Fruttuoso – Castel Goffredo (MN) Tav Torretta – Caltanissetta (CL) Tav Umbriaverde – Todi – Massa Martana (PG)

Foto: ISSF