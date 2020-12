Tiro a segno, Campionati Italiani Juniores: Danilo Denis Sollazzo e Nicole Gabrielli vincono i titoli di C10

Dopo la giornata inaugurale di ieri, sono proseguiti oggi a Roma – in quel dell’Acqua Acetosa – i Campionati Italiani Juniores 2020 di tiro a segno che, come per giovedì 3 dicembre, hanno assegnato anche oggi due titoli tricolore: dalla pistola si è passati alla carabina.

A imporsi nel contest dedicato ai ragazzi è stato Danilo Denis Sollazzo (Milano) che, in un duello all’ultimo tiro con Michele Bernardi (Lucca), l’ha spuntata imponendosi 246,7 a 246,4 andando così a prendersi la vittoria, in un quadro complessivo completato da Gabriele Biondi (Firenze), giunto terzo con lo score di 226,7.

Loading...

Loading...

Nella gara femminile invece ad affermarsi è stata Nicole Gabrielli (Fiamme Gialle): la ragazza di Appiano San Michele mettendo insieme un eccellente bottino di 247.8 punti ha preceduto la sorprendente Angelica Girolamo (Candela), seconda a quota 246,2, e Sofia Benetti (Fiamme Gialle), che ha chiuso il podio a 225,9.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

michele.cassano@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: UITS