Boxe, Mario Alfano si deve arrendere ad Haithem Laamouz: il maltese vince il titolo UE dei superpiuma a Roma

Mario Alfano non è riuscito a conquistare il titolo dell’Unione Europea dei pesi superpiuma. Al PalaSantoro di Roma il pugile italiano si è dovuto arrendere al maltese Haithem Laamouz, capace di imporsi con verdetto unanime (triplo 116-112). Niente da fare per il 29enne, nato a Salerno ma da anni residente nella capitale. Il ribattezzato Super sperava di mettersi in vita la cintura e di proseguire la propria scalata in ambito internazionale, invece si è frenato bruscamente contro un avversario che oggi è parso decisamente più tonico e meritevole del successo ai punti.

Il nostro portacolori, ora con un record di 15 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio, tornava sul ring a quattro mesi di distanza dall’affermazione contro Nicola Cipolletta che gli era valsa il titolo italiano, ma oggi non è riuscito a esibire un bel pugilato. Mario Alfano ha insistito col gancio destro nelle prime riprese, portando però pochi colpi e sbattendo contro l’eccellente guardia di Laamouz. Il maltese è stato molto abile in difesa e poi è venuto fuori con grande qualità, esibendo interessanti combinazioni e soprattutto risultando più lucido dal punto di vista fisico.

Tra la sesta e la decima ripresa è stato il 31enna nativo di Silema a destreggiarsi meglio e a mostrare una buona qualità, resistendo poi nel finale al tentativo di rientro del padrone di casa. Il ribattezzato The Flash (17 vittorie, 1 sconfitta) prosegue così la propria scalata e fa ancora male a un pugile italiano, visto che il 23 marzo 2019 aveva regolato Vittorio Parrinello e si era portata a casa la cintura WBC del Mediterraneo.

Foto: FPI