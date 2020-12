Tennis, Roger Federer rinuncerà agli Australian Open 2021? Lo svizzero potrebbe privilegiare gli altri Slam

Questione di tempo e di salute. Roger Federer, reduce da due operazioni chirurgiche al ginocchio, deve fare i conti sul rientro in campo e sulle sue sensazioni in vista di quel che sarà. Come è noto, gli Australian Open inizieranno in ritardo rispetto alla data originaria (anche se manca ancora l’ufficialità) per via delle problematiche legate al Covid-19. Un posticipo che potrebbe “aiutare” lo svizzero a prepararsi ancor meglio per lo Slam australiano.

Tuttavia, stando a quanto detto dallo stesso Roger nel corso degli Sports Awards 2020, le sue intenzioni non coincidono totalmente con la sua presenza a Melbourne: “Mi piacerebbe andare in Australia, ma per il mio ginocchio sarebbe una situazione molto dura. Non voglio fare passi affrettati finché non mi sentirò pronto. Queste prossime 3 settimane potranno sicuramente aiutare, ma la mia priorità è l’estate: Wimbledon, le Olimpiadi e gli US Open”.

Pertanto le possibilità di vedere Federer sui campi australiani sono in discesa. Nel caso in cui dovesse invece andare, il campione rossocrociato ha chiarito che non porterebbe con sé la sua famiglia, evitando così ai propri cari i 14 giorni di quarantena obbligata per tutti i viaggiatori che raggiungeranno l’Australia.

Foto: LaPresse