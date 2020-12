Tennis, Masters 1000 Indian Wells a rischio cancellazione per il secondo anno consecutivo

Si è appena conclusa una stagione a dir poco anomala per i circuiti ATP e WTA ma sta per iniziarne una che si preannuncia altrettanto complicata. Il mondo del tennis ha dovuto fare i conti con la pandemia e il calendario del 2021 potrebbe subire diverse modifiche. Secondo quanto riportato da l’Equipe, il Masters 1000 di Indian Wells sarebbe a rischio cancellazione per il secondo anno consecutivo.

Il problema, tanto per cambiare, è legato all’alto numero di contagi in California. Attualmente lo stato nella zona occidentale degli Stati Uniti è entrato in lockdown e sarà, quindi, impossibile rispettare i termini di fine dicembre per comunicare ad ATP e WTA la decisione se organizzare entrambi i tornei. Anche in questa circostanza sarà fondamentale avere un po’ di elasticità da tutte le parti in causa.

Gli organizzatori del Masters 1000 di Indian Wells hanno chiesto una proroga fino a metà gennaio per fornire la comunicazione definitiva. Se gli Australian Open si dovessero svolgere regolarmente ci sarebbero solo due settimana tra la fine del primo Slam dell’anno e l’inizio di Indian Wells, con circa dodici tornei che andrebbero calendarizzati.

Una situazione organizzativa tutt’altro che semplice da gestire. Secondo quanto riportato dall’Equipe ci sarebbero altre opzioni in ballo ovvero: i Masters 1000 di Indian Wells e Miami compresse in tre settimane (invece di quattro), con dieci giorni ciascuno che potrebbe porre ulteriori problemi soprattutto in termini di diritti televisivi.

