Tennis: Carla Suarez Navarro in campo dopo il linfoma di Hodgkin, Sara Errani si allena con lei

Appare sui suoi stessi social la miglior notizia possibile: Carla Suarez Navarro ha iniziato a riprendersi la sua vita, quella dei campi da tennis, dopo il linfoma di Hodgkin per il quale si era dovuta fermare e curare. La spagnola, ex top ten e rappresentante quasi unica ormai del rovescio a una mano in campo femminile, si sta allenando sul veloce.

Ad accompagnarla negli allenamenti è Sara Errani, che con lei ha diviso tante battaglie degli Anni ’10, concentrate soprattutto nel periodo 2012-2014 e culminate in particolare in tre momenti: Parigi indoor 2013 (quarti di finale), Roland Garros 2013 (ottavi di finale), Stoccarda 2014 (quarti di finale). L’ultimo confronto tra le due si era giocato in Fed Cup nel 2018, quando fu la bolognese a vincere per 6-3 3-6 6-3, ancora con la messa in mostra di un tennis non necessariamente di potenza, ma estremamente variabile, che ha sempre dato un tocco in più alle loro partite.

Carla Suarez-Navarro is back hitting the ball with Sara Errani! 🤩 (🎥 @CarlaSuarezNava) pic.twitter.com/mzjslxdaDo — We Are Tennis (@WeAreTennis) December 6, 2020

Per quanto riguarda l’iberica, in termini di palmares ci sono i quarti di finale raggiunti in tutti gli Slam tranne che a Wimbledon (ottavi), 11 finali WTA di cui due vinte, il numero 6 del ranking come suo migliore nel 2016, ben 28 vittorie in carriera su giocatrici in questo momento classificate tra le prime dieci al mondo.

Foto: lev radin / Shutterstock.com