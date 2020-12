Tennis, Iga Swiatek: “Vorrei diventare una tennista regolare e rimanere nella top-10 per dieci anni”

Il volto nuovo del tennis femminile, la polacca Iga Swiatek, dopo il trionfo di quest’anno al Roland Garros sta preparando la prossima stagione, quella che potrebbe essere della consacrazione. La 19enne nativa di Varsavia ha le idee chiare sul suo futuro e sugli obiettivi che intende raggiungere nella sua carriera da tennista.

“Il mio obiettivo principale è quello di vincere tutti e quattro i tornei Grand Slam e la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici. So che è molto complicato, ma mi impegnerò molto per realizzarlo“, queste le parole di una determinata Iga Swiatek in un’intervista concessa al sito della WTA.

Prima dei trionfi negli Slam, però, la numero 17 del ranking WTA ha un altro traguardo da raggiungere: “Non sarebbe male essere una tennista molto regolare e rimanere nella top ten per dieci anni. Quando mi sono operata qualche anno fa è stata molto dura. Ho persino pensato che non avrei mai più giocato a tennis. Recuperare da un infortunio è molto difficile, ma purtroppo fa parte dello sport“.

Foto: Lapresse