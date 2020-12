Tennis, ITF Dubai 2020: derby azzurro al primo turno tra Paolini e Cocciaretto

La stagione tennistica non ha chiuso ancora i battenti. A Dubai si svolge uno degli ultimi tornei del 2020, un ITF femminile che vede la presenza di tante giocatrici all’interno della Top-100 della classifica mondiale. Un parterre sicuramente molto importante per un torneo di questo livello e che vede la presenza anche di due tenniste italiane, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto.

Al primo turno ci sarà proprio un derby tricolore tra le due azzurre. Paolini era già presente nel tabellone principale, mentre Cocciaretto ha dovuto superare le qualificazioni. La nativa di Ancona ha sconfitto nel turno decisivo la slovacca Mihalikova in tre set in rimonta con il punteggio di 0-6 6-1 10-7.

Chi vincerà il derby azzurro affronterà nel secondo turno la vincente dell’incontro tra la russa Anna Blinkova, testa di serie numero quattro, e la rumena Sorana Cirstea.

Foto: LaPresse