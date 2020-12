Tennis, Ivan Ljubicic su Roger Federer: “Vuole tornare al top per il 2021, è molto motivato”

Un’annata da dimenticare questo 2020, per lo sport in generale, compreso il tennis. L’assenza di Roger Federer si è ovviamente fatta sentire: l’elvetico ha infatti deciso di sottoporsi ad una operazione al ginocchio, sfruttando il momento delicato a causa del Covid-19. Dalla Svizzera però arrivano notizie positive: il fenomeno è tornato ad allenarsi a pieno ritmo.

A confermarlo, in un’intervista a Tennis Head, è il suo coach Ivan Ljubicic: “Riceviamo notizie costanti dagli Australian Open ogni giorno. Sia Federer che io cerchiamo di fare del nostro meglio per arrivare nel miglior modo possibile all’inizio del torneo. Ci siamo allenati per quasi otto mesi perché il suo ritorno abbia successo”.

Prosegue: “Conosco Roger e so che è molto motivato. Molte persone si chiedono costantemente perché giochi ancora a tennis a 39 anni. È difficile per loro capire che Federer si diverte ancora a giocare a tennis e sente di poter essere competitivo in tutti i tornei”.

Foto: Lapresse