Olimpiadi Parigi 2024, definito il programma! Perfetto equilibrio di genere tra gli atleti, 329 gli eventi

Il Consiglio Esecutivo del CIO ha appena approvato il programma delle Olimpiadi di Parigi 2024, ottenendo la perfetta parità di genere nel numero degli atleti presenti. Inoltre skateboard, arrampicata sportiva, surf e break dance sono stati confermati come sport aggiuntivi proposti dal Comitato Organizzatore di Parigi 2024.

In conformità con le raccomandazioni della Commissione per il programma olimpico, le caratteristiche principali del programma olimpico di Parigi 2024 includono:

– Esattamente il 50% di partecipazione maschile e femminile, a seguito dell’uguaglianza di genere già raggiunta per Tokyo 2020, che vedrà una partecipazione femminile del 48,8 per cento.

– Crescita di eventi di genere misto, da 18 a 22, rispetto a Tokyo 2020.

– Skateboard, arrampicata sportiva, surf e break dance confermati come sport aggiuntivi sulla base di una proposta di Parigi 2024. La breaking farà il suo debutto olimpico.

– Riduzione della quota complessiva degli atleti (inclusi tutti i nuovi sport) a 10.500 esatti.

– Riduzione del numero complessivo di eventi, con un programma finale di 329 eventi.

Così il presidente del CIO, Thomas Bach, in conferenza stampa: “Con questo programma, stiamo adattando i Giochi Olimpici di Parigi 2024 al mondo post-Coronavirus. Stiamo riducendo ulteriormente il costo e la complessità dell’hosting dei Giochi. Mentre raggiungeremo l’uguaglianza di genere già ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020, vedremo per la prima volta nella storia delle Olimpiadi la partecipazione dello stesso numero esatto di donne e uomini. C’è anche una forte attenzione ai giovani“.

EQUILIBRIO DI GENERE

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 del prossimo anno saranno le prime Olimpiadi con parità di genere, con una partecipazione femminile complessiva del 48,8%, che sarà ulteriormente aumentata a Parigi 2024, raggiungendo per la prima volta lo stesso numero di uomini e donne alle Olimpiadi.

Atletica, boxe e ciclismo raggiungeranno per la prima volta la piena parità di genere a Parigi 2024, il che significa che 28 sport su 32 nel programma di Parigi 2024 saranno completamente equilibrati. Parigi 2024 segnerà anche una crescita degli eventi misti in programma, rispetto a Tokyo 2020, da 18 a 22.

QUOTA DI ATLETI

La quota di 10.500 atleti fissata per Parigi 2024, compresi i nuovi sport, porterà a una riduzione complessiva del numero di atleti, 592 in meno rispetto a Tokyo 2020 (11.092). Porterà anche a una riduzione del numero di funzionari, e quindi delle dimensioni e della complessità complessive dei Giochi. La riduzione nei 28 sport è stata proporzionata e focalizzata su quegli sport che possono assorbire meglio la riduzione, pur mantenendo l’universalità dei Giochi.

Sollevamento pesi

La riduzione della quota più alta è stata effettuata nel sollevamento pesi, che ha anche rimosso quattro eventi dal programma. Lo sport ha ora cinque eventi per sesso, con una quota di 120 atleti, rispetto ai 196 di Tokyo (e prima, 260 a Rio 2016), con le categorie di peso che saranno finalizzate dall’IWF nel quarto trimestre del 2021 .

Nel prendere le sue decisioni sul sollevamento pesi, il CIO ha considerato le sue forti preoccupazioni per quanto riguarda la governance della Federazione internazionale di sollevamento pesi (IWF) e la storia del doping di questo sport. Ha inoltre ribadito che il ruolo del sollevamento pesi nel programma dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 continua ad essere soggetto a revisione in corso da parte del CIO.

Boxe

La seconda riduzione più alta è stata fatta nel pugilato. Allo stesso tempo, lo sport raggiungerà per la prima volta la piena parità di genere nella partecipazione degli atleti a Parigi 2024, promuovendo un programma equilibrato di genere con sette eventi maschili e sei femminili, con le classi di peso specifiche che saranno finalizzate dal CIO nel quarto trimestre del 2021.

Nel prendere la sua decisione sulla boxe, l’EB del CIO ha preso in considerazione le continue preoccupazioni sull’International Boxing Association (AIBA). Il riconoscimento della Federazione è stato sospeso dal CIO. Allo stesso tempo, il CIO ha riflesso il suo impegno a proteggere gli atleti della comunità della boxe.

EVENTI E APPROCCIO FOCALIZZATO SUI GIOVANI

Nel mondo post-COVID-19, limitare il numero complessivo di eventi è un elemento chiave per frenare la crescita del programma olimpico così come i costi aggiuntivi. Sebbene le Federazioni Internazionali avessero richiesto un totale di 41 eventi aggiuntivi, il CIO ha deciso di non aumentare il numero di eventi in nessuno dei 28 sport nel programma iniziale, garantendo un approccio equo e obiettivo nell’applicazione di questo principio alla sua revisione dell’evento programma.

Inoltre, il CIO si è sforzato di fornire ulteriore rassicurazione agli atleti durante questo periodo difficile, in linea con l’approccio del CIO e del Comitato Organizzatore di Parigi 2024. Ha quindi mantenuto la stragrande maggioranza degli eventi, dato il breve periodo di tre anni tra i Giochi Olimpici di Tokyo e Parigi 2024.

A seguito di queste considerazioni, il numero complessivo di eventi si ridurrà da 339 a 329 rispetto a Tokyo 2020. Sono stati confermati quattro sport proposti dal Comitato Organizzatore di Parigi 2024: skateboard, arrampicata sportiva, surf e breaking, che farà il suo debutto olimpico sulla base del successo dello sport ai Giochi Olimpici della Gioventù di Buenos Aires 2018. Inoltre, il concetto di sport urbano è stato ampliato, mostrando eventi incentrati sui giovani che sono inclusivi, coinvolgenti e possono essere praticati al di fuori delle arene convenzionali.

I seguenti otto eventi sono stati inclusi nel programma, in sostituzione di eventi esistenti, per garantire il mancato aumento del numero totale:

– 1 nuovo evento misto di genere nell’atletica leggera per sostituire la marcia maschile di 50 km

– 1 nuova classe di peso femminile nel pugilato per sostituire 1 classe di peso maschile

– 2 gare di canoa extreme slalom per sostituire 2 gare di canoa velocità

– 3 nuovi eventi misti nella vela (inclusi kiteboarding misto e 470 misto), in sostituzione di 470 maschile e femminile e Finn maschile

– 1 nuovo evento di tiro a volo di skeet misto per sostituire il trap misto.

Atletica

Il CIO ha elogiato l’impegno di World Athletics per raggiungere la piena parità di genere sia nelle quote degli atleti che nei numeri degli eventi. Tuttavia, al fine di non aumentare la dimensione complessiva dei Giochi Olimpici, il CIO ha deciso di mantenere lo stesso numero di eventi di atletica leggera nel programma olimpico di Tokyo 2020 (48), offrendo al contempo l’opportunità a World Athletics di sostituire la 50 km maschile, evento di marcia, con un nuovo evento di genere misto.

Questo evento di genere misto sostitutivo potrebbe essere di marcia o un evento su pista, a condizione che l’evento e il format della competizione si adattino alla sede ed ai percorsi esistenti. Il CIO ha inoltre riconosciuto la necessità di fornire il tempo aggiuntivo necessario a World Athletics per finalizzare la sua proposta per un evento di genere misto che soddisfi i requisiti di cui sopra, e ha quindi confermato una finestra per confermare la proposta specifica dell’evento entro il 31 maggio 2021.

Vela

Il CIO ha sostenuto l’introduzione del nuovo kiteboarding misto e del misto 470, ma ha deciso di riesaminare ulteriormente l’evento offshore misto al fine di valutare adeguatamente le considerazioni chiave sul costo, la sicurezza e la protezione degli atleti. La proposta specifica dell’evento sarà decisa entro il 31 maggio 2021.

Foto: Shutterstock