Stipendio Mario Balotelli Monza: quanto guadagnerà? La cifra mensile e i bonus…

A 30 anni Mario Balotelli si rimette in gioco in Serie B. L’ormai ex ‘Super Mario’ è stato ingaggiato ufficialmente dal Monza di Silvio Berlusconi, ambiziosa compagine che insegue la promozione in massima serie, traguardo mai raggiunto nella storia dal club brianzolo. Il nativo di Palermo, terminata la tutt’altro che memorabile esperienza con il Brescia, retrocesso in Cadetteria, era rimasto senza squadra. Il Monza lo ha dunque assoldato a parametro zero, possibilità prevista anche al di fuori delle finestre di mercato.

Per la prima volta in carriera, Balotelli giocherà in Serie B. Un triste ridimensionamento per un calciatore ancora piuttosto giovane, che anzi dovrebbe vivere proprio in questa fase il periodo della grande maturità agonistica. Purtroppo la storia racconta di un carattere difficile, quasi sempre incompatibile con la vita da atleta professionista. Non è un caso che non sia arrivata alcuna chiamata da club di Serie A: la scommessa Balotelli, ad oggi, comporta più rischi che certezze.

Nell’ennesima chance di rilancio ha voluto crederci Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza. Un’operazione che riporta alla stagione 2013-2014, quando il bresciano fu ingaggiato proprio dal Milan di Berlusconi. “Allora ci portò in Champions, ora speriamo che il suo arrivo sia di buon auspicio per i programmi del Monza. L’ho bacchettato molto, dicendogli che questa è davvero l’ultimissima chiamata“, ha spiegato Galliani. Insomma, se Balotelli vorrà ritrovare la ribalta della Serie A, dovrà meritarsela sul campo e facendo parlare di sé a suon di ottime prestazioni.

L’ex-attaccante di Inter e Liverpool sosterrà lunedì 7 dicembre le visite mediche. Non gioca dallo scorso 9 marzo, sua ultima apparizione in Sassuolo-Brescia: non sarà dunque uno scherzo ritrovare la forma ottimale. Di sicuro Balotelli ha trovato un ingaggio importante: parliamo di cifre notevoli per la Serie B.

LO STIPENDIO DI MARIO BALOTELLI AL MONZA: QUANTO GUADAGNERA’

Mario Balotelli guadagnerà 400000 euro fino al 30 giugno 2021. Ciò significa che, da dicembre 2020 sino alla scadenza del contratto, percepirà circa 57142 euro netti al mese!

Attenzione, al di fuori dello stipendio sono previsti anche dei bonus legati al rendimento (gol e presenze) e, soprattutto, alla promozione in Serie A. L’ingaggio potrebbe dunque lievitare ulteriormente.

Galliani ha spiegato che “l’affare è stato facilitato dall’agente Raiola, che non ci ha chiesto commissioni. Balotelli poteva andare in Brasile e guadagnare di più al Vasco da Gama, ma ha voluto fortemente il Monza“.

Foto: Lapresse