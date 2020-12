Sport Invernali oggi: orari, calendario, tv, streaming. Tutti gli eventi del 13 dicembre

Oggi domenica 13 dicembre ci aspetta una ricca giornata riservata agli sport invernali, ormai la stagione riservata alle specialità su neve e su ghiaccio è entrata nel vivo. C’è davvero di tutti, gli appassionati potranno gustarsi una sfilza di gara senza sosta. A Courchevel va in scena un secondo gigante femminile per la Coppa del Mondo di sci alpino dopo quello disputato ieri. Gli uomini si daranno invece battaglia nell’imperdibile discesa libera in Val d’Isere, dopo il superG maschile. La Coppa del Mondo di biathlon prosegue la propria avventura a Hochfilzen con l’inseguimento femminile e la staffetta maschile. Si concludono i Mondiali di volo per il salto con gli sci, spazio alla prova a squadre. Poi spazio anche a slittino, bob, Campionati Italiani di pattinaggio artistico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare degli sport invernali in programma oggi domenica 13 dicembre. Garantita anche la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per quanto riguarda il biathlon, lo sci alpino, lo sci di fondo e la diretta live generale per seguire tutti gli eventi.

PROGRAMMA SPORT INVERNALI OGGI (13 DICEMBRE): ORARI, PALINSESTO, TV E STREAMING

DOMENICA 13 DICEMBRRE:

09.05 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Oberhof (diretta streaming su fil-luge.org)

09.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Courchevel, prima manche (diretta tv su RaiSport e su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

10.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 femminile a Igls (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su ibsf.org)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile in Val d’Isere (diretta tv su RaiSport e su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

10.45 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 10 km tecnica libera femminile a Davos (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, RaiSportWeb, Sky Go, DAZN)

11.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Dual Moguls maschile/femminile a Idre Fjall (nessuna copertura tv/streaming)

11.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento femminile a Hochfilzen (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Eurosport Vision TV, Sky Go, DAZN)

12.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Courchevel, seconda manche (diretta tv su RaiSport e su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

12.50 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Staffetta a squadre a Oberhof (diretta streaming su fil-luge.org)

13.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 15 km tecnica libera maschile a Davos (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su Rai Play e su Eurosport Player)

13.30 PATTINAGGIO ARTISTICO – Campionati Italiani a Egna: free dance; free program femminile, maschile, coppie (diretta streaming sul canale YouTube della FISG)

14.00 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta maschile a Hochfilzen (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Eurosport Vision TV, Sky Go, DAZN)

14.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile (diretta streaming su ibsf.org; differita tv su Sportitalia alle ore 17.00)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Mondiali di volo) – Gara a squadre a Planica (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

Foto: Lapresse