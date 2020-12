Sport in tv oggi (venerdì 4 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 4 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Inizia il weekend risevato al GP del Sakhir per la F1 con le prime prove libere, da non perdere poi Connacht-Benetton per il Pro14 di rugby, l’Eurolega di basket e alcuni incontri di calcio oltre al proseguimento dei tornei di golf della settimana. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 4 dicembre e il relativo palinsesto tv.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (4 DICEMBRE): PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 4 NOVEMBRE:

04.00 GOLF (European Tour) – Golf in Dubai Championship, terzo giro (diretta streaming su Eurosport Player)

08.00 RALLY (Mondiale) – Rally di Monza, seconda giornata (diretta tv su RaiSport di quarta e quinta speciale, alle 12.40 e alle 15.00; diretta streaming su Rai Play di quarta e quinta speciale)

09.00 SLITTINO – Nations Cup ad Altenberg (diretta streaming su fil-luge.org)

13.45 SNOOKER – UK Championship (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

14.30 F1 – GP del Sakhir, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Mayakoba Golf Classic, secondo giro (diretta streaming su Golf TV)

15.30 SALTO CON GLI SCI – Coppa del Mondo a Nizhny Tagil, qualificazioni (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

17.30 BASKET (Eurolega) – Anadolu Efes-Baskonia (diretta streaming su Eurosport Player)

18.00 SCI FREESTYLE – Coppa del Mondo aerials a Ruka (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

18.00 VOLLEY (SuperLega) – Milano-Monza (diretta streaming su Eleven Sports)

18.15 PALLAMANO FEMMINILE (Europei) – Due partite: Francia-Montenegro, Ungheria-Croazia

18.30 F1 – GP del Sakhir, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

18.30 CALCIO (Championship inglese) – Barnsley-Bournemouth (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLANUOTO (EuroCup) – Savona-Potsdam

19.00 BASKET (Eurolega) – Zalgiris Kaunas-Barcellona (diretta streaming su Eurosport Player)

19.45 SNOOKER – UK Championship (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

20.00 BOXE (Mondiale WBO pesi medi) – Billy Joe Saunders-Martin Murray (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Uni Girona-Schio (diretta streaming sul canale della FIBA)

20.30 BASKET (Eurolega) – Bayern Monaco-Khimki (diretta streaming su Eurosport Player)

20.30 PALLAMANO FEMMINILE (Europei) – Due partite: Danimarca-Slovenia, Olanda-Serbia

20.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Hertha Berlino- Union Berlino (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now TV9

20.35 RUGBY (Pro14) – Connacht-Benetton (diretta streaming su DAZN)

21.00 BASKET (Eurolega) – Real Madrid-Lione Villeurbanne (diretta streaming su Eurosport Player)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nimes-Marsiglia (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Athletic Bilbao-Celta Vigo (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Serie B) – Ascoli-Pescara (diretta streaming su DAZN)

