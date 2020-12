Sport in tv oggi (mercoledì 9 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Una nuova giornata di sport ha inizio in questo mercoledì 9 dicembre. Fari puntati sull’ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2020-2021 di calcio, che emetterà gli ultimi verdetti sulle qualificate agli ottavi di finale. In campo Atalanta e Inter, con l’obiettivo di raggiungere questo traguardo. Di scena poi lo sci alpino con la prima prova di discesa maschile a Val d’Isere, la Champions League di volley maschile e femminile, la Champions e l’EuroCup di basket e tanto altro. Di seguito il programma completo:

PROGRAMMA SPORT TV (9 DICEMBRE)

08.00 GINNATISTA ARTISTICA (Europei maschili): Qualificazioni juniores – Diretta streaming sul canale dell’Eurovision.

09.45 SCI ALPINO (Coppa Europa): prima manche gigante maschile a Znal (Svi).

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo): 1a prova discesa maschile a Val d’Isère (Fra).

12.30 SCI ALPINO (Coppa Europa): seconda manche gigante maschile a Znal (Svi).

13.45 SNOOKER (Scottish Open): secondo turno, prima sessione. Diretta tv su Eurosport, live streaming su Eurosport Player e su DAZN.

17.00 BASKET FEMMINILE (SERIE A1): Ragusa-Vigarano.

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League 2020-2021): Conegliano-Nantes – Diretta tv su Sky Sport Arena (205), in streaming su Eurovolley.tv, su Sky Go e Now Tv.

18.55 CALCIO (Champions League 2020-2021): Ajax-Atalanta – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport HD 252 e in streaming su Sky Go e su Now Tv.

18.55 CALCIO (Champions League 2020-2021): PSG-Istanbul Basaksehir – Diretta tv da definire su Sky Sport.

18.55 CALCIO (Champions League 2020-2021): Midtjylland-Liverpool – Diretta tv su Sky Sport Football (203) e Sky Sport HD 254 e in streaming su Sky Go e su Now Tv.

19.00 BASKET (EuroCup 2020-2021): AS Monaco-Virtus Segafredo Bologna – Diretta streaming su Eurosport Player.

19.30 BASKET (Serie A 2020-2021): Cremona-Cantù – Diretta streaming su Eurosport Player.

19.45 SNOOKER (Scottish Open): secondo turno, seconda sessione. Diretta tv su Eurosport, live streaming su Eurosport Player e su DAZN.

20.00 CALCIO A 5 (Serie A 2020-2021): Cybertel Aniene-Colormax Pescara – Diretta streaming su PMG Sport Futsal.

20.00 BASKET (Champions League 2020-2021): Ostenda-Brindisi – Diretta streaming su Eurosport Player.

20.30 VOLLEY (Champions League 2020-2021): Civitanova-Tours – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), in streaming su Sky Go e su Now Tv.

20.45 BASKET (EuroCup 2020-2021): Brescia-Unicaja – Diretta streaming su Eurosport Player.

21.00 CALCIO (Champions League 2020-2021): Inter-Shakhtar – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport HD 252 e in streaming su Sky Go e su Now Tv.

21.00 CALCIO (Champions League 2020-2021): Real Madrid-Borussia M. – Diretta tv su Sky Sport Football (203) e Sky Sport HD 253 e in streaming su Sky Go e su Now Tv.

21.00 CALCIO (Champions League 2020-2021): Bayern Monaco -Lokomotiv – Diretta tv su Sky Sport HD 254 e in streaming su Sky Go e su Now Tv.

21.00 CALCIO (Champions League 2020-2021): Salisburgo-Atletico Madrid – Diretta tv su Sky Sport HD 255 e in streaming su Sky Go e Now Tv.

21.00 CALCIO (Champions League 2020-2021): Manchester City-Marsiglia – Diretta tv su Sky Sport HD 256 e in streaming su Sky Go e Now Tv.

21.00 CALCIO (Champions League 2020-2021): Olympiacos-Porto – Diretta tv su Sky Sport HD 257 e in streaming su Sky Go e Now Tv.

23.15 CALCIO (Copa Libertadores): Gremio-Santos – Diretta streaming su DAZN.

23.15 CALCIO (Copa Libertadores): Bahia-Defensa y Justicia – Diretta streaming su DAZN.

