Sport in tv oggi (mercoledì 30 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci si avvicina alla fine del 2020 con ancora parecchio sport da vivere, da un angolo all’altro del pianeta. Stante la notte riservata alla NBA, per il basket c’è anche l’occasione di assistere al big match tra Olimpia Milano e CSKA Mosca in Eurolega, in quel del Mediolanum Forum, ma ci sono anche i campionati maschile e femminile da tenere d’occhio. Giornata da osservare anche per il volley, sempre con la massima serie, mentre il calcio offre a livello inferiore in Italia e superiore in Europa. Lo spazio importante della mattina, invece, è offerto dallo sci alpino, con Bormio che torna protagonista dopo giorni rimasti travagliati. Di seguito tutto il palinsesto dello sport di oggi.

SPORT IN TV OGGI (MERCOLEDI’ 30 DICEMBRE): ORARI E PALINSESTO

11:30 SCI ALPINO Coppa del Mondo, discesa libera Bormio – Diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1, diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player e DAZN

15:00 CALCIO Serie B, 16a giornata: Cittadella-Lecce – Diretta streaming su DAZN

15:00 CALCIO Serie B, 16a giornata: Pescara-Cosenza – Diretta streaming su DAZN

15:00 CALCIO Serie B, 16a giornata: Pordenone-Reggiana – Diretta tv su RaiSport e diretta streaming su DAZN

15:00 CALCIO Serie B, 16a giornata: Reggina-Cremonese – Diretta streaming su DAZN

16:00 CALCIO Serie B, 16a giornata: Monza-Salernitana – Diretta streaming su DAZN

17:00 CALCIO Serie B, 16a giornata: Pisa-Frosinone – Diretta streaming su DAZN

17:00 CALCIO Liga, 16a giornata: Granada-Valencia – Diretta streaming su DAZN

17:00 BASKET FEMMINILE Serie A1, 13a giornata: Umana Reyer Venezia-Virtus Segafredo Bologna – Diretta tv su MS Channel e streaming sullo stesso e LBF TV)

18:00 VOLLEY SuperLega, posticipo 5a giornata di ritorno: Vero Volley Monza-Kloene Padova – Diretta streaming su Eleven Sports

18:00 VOLLEY SuperLega, recupero 11a giornata: Consar Ravenna-Itas Trentino – Diretta streaming su Eleven Sports

18:00 CALCIO Serie B, 16a giornata: Empoli-Ascoli (Serie B) – Diretta tv su DAZN1 e diretta streaming su DAZN

18:00 CALCIO Serie B, 16a giornata: Vicenza-Virtus Entella (Serie B) – Diretta streaming su DAZN

18:00 CALCIO Serie B, 16a giornata: SPAL-Brescia (Serie B) – Diretta streaming su DAZN

18:15 BASKET Serie A, recupero 8a giornata: Virtus Segafredo Bologna-Carpegna Prosciutto Pesaro – Diretta tv su Eurosport 2, diretta streaming su Eurosport Player e DAZN

19:00 BASKET FEMMINILE Serie A1, 13a giornata: Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca-La Molisana Magnolia Campobasso – Diretta streaming su LBF TV

19:00 CALCIO Premier League, 16a giornata: Tottenham-Fulham – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, diretta streaming su Sky Go

19:15 CALCIO Liga, 16a giornata: Atletico Madrid-Getafe – Diretta streaming su DAZN

19:15 CALCIO Liga, 16a giornata: Celta Vigo-Huesca – Diretta streaming su DAZN

20:00 BASKET Serie A, recupero 9a giornata: Allianz Trieste-De’ Longhi Treviso – Diretta streaming su Eurosport Player

20:30 BASKET FEMMINILE Serie A1, 13a giornata: Fila San Martino di Lupari-Dondi Multistore Vigarano – Diretta streaming su LBF TV

20:45 BASKET Eurolega, 17a giornata: Olimpia Milano-CSKA Mosca – Diretta tv su Eurosport 2, diretta streaming su Eurosport Player e DAZN

21:00 CALCIO Serie B, 16a giornata: Chievo-Venezia – Diretta tv su DAZN1 e diretta streaming su DAZN

21:00 CALCIO Premier League, 16a giornata: Newcastle-Liverpool – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, diretta streaming su Sky Go

21:30 CALCIO Liga, 16a giornata: Elche-Real Madrid – Diretta streaming su DAZN

