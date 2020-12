Sport in tv oggi (mercoledì 23 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Il Natale si avvicina, ma lo sport non va di certo in vacanza. Oggi, mercoledì 23 dicembre, tanti gli eventi da seguire. Nelle prime ore del mattino (italiano) prenderà il via la regular season di NBA, grandi attese per il campionato più importante e spettacolare del mondo del basket. Tanti campioni all’opera e le emozioni non mancheranno di certo.

Tanta pallacanestro anche con il campionato di Serie A, l’EuroCup, la Champions League e l’Eurolega con le compagini italiane che vorranno ben figurare nelle competizioni continentali nelle quali scenderanno in campo. Tantissimo calcio con la giornata conclusiva di Serie A prima delle festività e i campionati esteri. Di scena anche il volley con la SuperLega e il torneo femminile.

PROGRAMMA SPORT IN TV (23 DICEMBRE)

01.00 BASKET (NBA): Brooklyn Nets-Golden State Warriors – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport NBA (206).

04.00 BASKET (NBA): Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport NBA (206).

13.40 CICLO-CROSS (Trofee Veldrijden): prova femminile – Diretta streaming su Eurosport Player.

14.55 CICLO-CROSS (Trofee Veldrijden): prova maschile – Diretta streaming su Eurosport Player.

15.55 BASKET (Serie A): Cremona-Sassari – Diretta streaming su Eurosport Player.

17.00 BASKET (Champions League): Nizhny Novgorod-Lublin – Diretta streaming su Eurosport Player.

17.00 VOLLEY (Superlega): Modena-Verona – Diretta streaming su Eleven Sport.

17.30 CALCIO (laLiga): Getafe-Celta Vigo – Diretta streaming su DAZN.

17.45 BASKET (Eurolega): Zalgiris Kaunas-Bayern Monaco – Diretta streaming su Eurosport Player.

18.00 VOLLEY (Superlega): Perugia-Civitanova – Diretta streaming su Eleven Sport.

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A): Bergamo-Novara

18.00 BASKET (Champions League): Limoges-Turk Telekom – Diretta streaming su Eurosport Player.

18.00 BASKET (Champions League): VEF Riga-Rytas – Diretta streaming su Eurosport Player.

18.00 BASKET (EuroCup): Buraspor-Nanterre – Diretta streaming su Eurosport Player.

18.00 BASKET (Champions League): Pinar Karsiyaka-Brose Bamberg – Diretta streaming su Eurosport Player.

18.05 BASKET (Serie A): Umana Reyer Venezia-Allianz Pallacanestro Trieste – Diretta tv su Eurosport 2, live streaming su Eurosport Player, Now Tv e su DAZN.

18.30 CALCIO (EFL Cup): Stoke City-Tottenham – Diretta streaming su DAZN.

18.45 CALCIO (Eredivisie): Willem II-Ajax – Diretta streaming su DAZN.

18.30 CALCIO (Serie A): Verona-Inter – Diretta tv su Sky Sport Serie A (202), Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv.

19.00 CALCIO (Ligue1): Bordeaux-Reims – Diretta streaming su DAZN.

19.45 CALCIO (laLiga): Real Madrid-Granada – Diretta streaming su DAZN.

20.00 CALCIO A 5 (Serie A): Italservice Pesaro-Acqua&Sapone Unigross

20.00 BASKET (Champions League): Retabet Bilbao-Fortitudo Lavoropiù Bologna – Diretta streaming su Eurosport Player.

20.45 BASKET (Eurolega): Ax Armani Exchange Milano-Td System Baskonia – Diretta tv su Eurosport 2, live streaming su Eurosport Player, Now Tv e su DAZN.

20.45 BASKET (Eurolega): Valencia-Khimki – Diretta streaming su Eurosport Player.

20.45 CALCIO (Serie A): Roma-Cagliari – Diretta streaming su DAZN.

20.45 CALCIO (Serie A): Milan-Lazio – Diretta streaming su DAZN, in tv su DAZN 1 (209).

20.45 CALCIO (Serie A): Bologna-Atalanta – Diretta tv su Sky Sport Serie A (202), Sky Sport HD 252 e in streaming su Sky Go, Now Tv.

20.45 CALCIO (Serie A): Sampdoria-Sassuolo – Diretta tv su Sky Sport HD 253 e in streaming su Sky Go, Now Tv.

20.45 CALCIO (Serie A): Spezia-Genoa – Diretta tv su Sky Sport HD 254 e in streaming su Sky Go, Now Tv.

20.45 CALCIO (Serie A): Udinese-Benevento – Diretta tv su Sky Sport HD 255 e in streaming su Sky Go, Now Tv.

20.45 CALCIO (Serie A): Napoli-Torino – Diretta tv su Sky Sport HD 256 e in streaming su Sky Go, Now Tv.

21.00 CALCIO (Ligue1): Psg-Strasburgo – Diretta streaming su DAZN.

21.00 CALCIO (EFL Cup): Everton-Manchester United – Diretta streaming su DAZN.

21.00 CALCIO (Ligue1): Lione-Nantes – Diretta streaming su DAZN.

21.00 CALCIO (Ligue1): Monaco-Saint Etienne – Diretta streaming su DAZN.

21.00 CALCIO (Ligue1): Montpellier-Lille – Diretta streaming su DAZN.

21.00 CALCIO (Ligue1): Angers-Marsiglia – Diretta streaming su DAZN.

22.00 CALCIO (laLiga): Alaves-Eibar – Diretta streaming su DAZN.

22.00 CALCIO (laLiga): Betis-Cadice – Diretta streaming su DAZN.

Foto: Lapresse