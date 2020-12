Sport in tv oggi (lunedì 7 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Inizia una nuova intensa settimana di sport. In questo lunedì 7 dicembre saranno diversi gli eventi da non perdere assolutamente. Partendo dallo slalom gigante maschile di Santa Caterina rinviato ieri a causa delle condizioni meteo, passando per i posticipi di Serie A, Serie B, Lega Pro, Liga e Premier League. In poche parole una giornata da vivere tutta d’un fiato a livello sportivo. Andiamo a scoprire come.

PROGRAMMA COMPLETO EVENTI SPORTIVI DI OGGI, LUNEDì 7 DICEMBRE 2020

Ore 10.00 SCI ALPINO, Gigante Maschile Santa Caterina prima manche – diretta tv su Raisport (227 e 57 dgt) ed Eurosport 1 (210)

Ore 10.00 SQUASH, World Tour Gold Donne, diretta su Eurosport 2 (211)

Ore 11.00 BILIARDO, Scottish Open Primo Turno, diretta su Eurosport 1 (210)

Ore 13.00 SCI ALPINO, Gigante Maschile Santa Caterina seconda manche – diretta tv su Raisport (227 e 57 dgt) ed Eurosport 1 (210)

Ore 18.00 CALCIO, Eliteserien – Valerenga-Rosenborg – Eurosport 2 (211)

Ore 20.45 CALCIO, Serie A – Fiorentina-Genoa – diretta su Sky Sport Serie A (202)

Ore 21.00 CALCIO, Premier League – Brighton-Southampton – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Football (203)

Ore 21.00 CALCIO, Serie B – Pordenone-Empoli – diretta su DAZN

Ore 21.00 CALCIO, Liga – Eibar-Valencia – diretta su DAZN

Ore 21.00 CALCIO, Lega Pro – Casertana-Monopoli – diretta su Raisport (227 e 57 dgt)

Ore 23.00 FOOTBALL AMERICANO, NFL –Washington Football Team-Pittsburgh Steelers – diretta su DAZN

