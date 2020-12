Sport in tv a Natale e Santo Stefano: calendario, orari, programma, che eventi vedere

Lo sport non si ferma mai, neanche a Natale e a Santo Stefano. Che cosa quindi ci sarà da seguire nei giorni festivi? Tantissimo basket con la NBA che porterà tanti confronti da seguire in un susseguirsi incessante di emozioni. Il campionato di basket più importante e spettacolare del mondo darà sicuramente spettacolo in questi giorni.

Da guardare con attenzione, nel giorno di Santo Stefano, il classico appuntamento con la Premier League. Come da tradizione, il Boxing Day andrà in scena e anche in questo caso le aspettative non mancano per gustarsi davanti ai televisori le gesta dei calciatori più forti del campionato di calcio più qualitativo nel Vecchio Continente

PROGRAMMA SPORT IN TV (24-26 DICEMBRE)

Giovedì 24 dicembre

01.00 BASKET (NBA): Indiana Pacers – New York Knicks – Diretta Sky Sport Uno (201), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

01.00 BASKET (NBA): hiladelphia 76ers – Washington Wizards – Diretta Sky Sport Uno (201), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

01.00 BASKET (NBA): Orlando Magic – Miami Heat – Diretta Sky Sport Uno (201), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

01.00 BASKET (NBA): Cleveland Cavaliers – Charlotte Hornets – Diretta Sky Sport Uno (201), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

01.30 BASKET (NBA): Boston Celtics – Milwaukee Bucks – Diretta Sky Sport Uno (201), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

02.00 BASKET (NBA): Minnesota Timberwolves – Detroit Pistons – Diretta Sky Sport NBA (206), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

02.00 BASKET (NBA): Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs – Diretta Sky Sport NBA (206), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

02.00 BASKET (NBA): Houston Rockets – Oklahoma City Thunder – Diretta Sky Sport NBA (206), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

02.00 BASKET (NBA): Chicago Bulls – Atlanta Hawks – Diretta Sky Sport NBA (206), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

03.00 BASKET (NBA): Denver Nuggets – Sacramento Kings – Diretta Sky Sport NBA (206), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

04.00 BASKET (NBA): Portland Trail Blazers – Utah Jazz – Diretta Sky Sport NBA (206), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

04.30 BASKET (NBA): Phoenix Suns – Dallas Mavericks – Diretta Sky Sport NBA (206), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

12.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1): Conegliano – Busto Arsizio

20.00 BASKET (Champions League): Hapoel Jerusalem-Igokea – Diretta streaming su Eurosport Player.

Venerdì 25 dicembre

18.00 BASKET (NBA): Miami Heat – New Orleans Pelicans – Diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport NBA (206), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

20.30 BASKET (NBA): Milwaukee Bucks – Golden State Warriors – Diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport NBA (206), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

23.00 BASKET (NBA): Boston Celtics – Brooklyn Nets – Diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport NBA (206), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

Sabato 26 dicembre

02.00 BASKET (NBA): Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks – Diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport NBA (206), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

04.30 BASKET (NBA): Denver Nuggets – Los Angeles Clippers – Diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport NBA (206), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

13.30 CALCIO (Premier League): Leicester-Manchester United – Programmazione Sky Sport non ancora specificata.

16.00 CALCIO (Premier League): Aston Villa-Crystal Palace – Programmazione Sky Sport non ancora specificata.

16.00 CALCIO (Premier League): Fulham-Southampton – Programmazione Sky Sport non ancora specificata.

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1): Chieri-Cuneo – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

18.30 CALCIO (Premier League): Arsenal-Chelsea – Programmazione Sky Sport non ancora specificata.

20.30 BASKET (Serie A1): Reggiana-Cantù – Diretta streaming su Eurosport Player.

21.00 CALCIO (Premier League): Manchester City-Newcastle – Programmazione Sky Sport non ancora specificata.

21.00 CALCIO (Premier League): Sheffield Utd – Everton – Programmazione Sky Sport non ancora specificata.

23.00 BASKET (NBA): Memphis Grizzlies – Atlanta Hawks – Diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport NBA (206), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

Foto: LaPresse