Sorteggio ottavi Champions League: data, programma, orario, tv, streaming

Lunedì 14 dicembre alle ore 12.00 andrà in scena il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2020-2021 di calcio. A Nyon (Svizzera) saranno stabiliti gli incroci tra le migliori 16 squadre d’Europa, uscite con il sorriso dalla prima fase. In attesa dei match conclusivi dei gironi sono Bayern Monaco, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Porto, Siviglia, Borussia Dortmund, Juventus e Barcellona ad avere certezza di essere agli ottavi. Ci si augura in chiave italiana che anche Atalanta, Inter e Lazio possano staccare il biglietto per gli incroci successivi.

PROGRAMMA SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021

Lunedì 14 dicembre alle ore 12.00 sarà possibile seguire il sorteggio degli ottavi della Champions League 2020-2021. La diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport e il live streaming sarà suy Sky Go, servizio dedicato agli abbonati Sky e usufruibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet. Streaming presente anche su Now Tv, piattaforma che consente agli abbonati di assistere alla programmazione di Sky. L’alternativa è rappresentata dal sito ufficiale dell’UEFA (www.uefa.com) che, come ogni stagione di Champions League, offre a tutti gli appassionati la possibilità di seguire l’evento. OA Sport trasmetterà la DIRETTA LIVE testuale. Di seguito la programmazione:

Loading...

Loading...

Lunedì 14 dicembre

ore 12.00 Sorteggio Ottavi di finale Champions League 2020-2021

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock.com