Basket, EuroCup 2020-2021: Virtus Bologna sul campo del Monaco, ultima chiamata per Brescia

La prima fase dell’EuroCup 2020-2021 di basket sta per giungere al termine. Tra oggi e domani, infatti, andrà in scena il nono round della seconda competizione europea targata Euroleague Basketball: focalizziamoci sulla giornata di domani, quando le due italiane in campo saranno Virtus Bologna e Brescia, alle prese con situazioni completamente diverse.

Partiamo dalla Virtus Bologna, che domani alle ore 19.00 giocherà sul campo del Monaco. La classifica del Girone C sorride in maniera evidente agli emiliani, primi con il record di 7-0 e già ufficialmente qualificati alle Top 16. Nonostante ciò, questo match arriva in un momento estremamente complicato per l’ambiente bolognese, in quanto proprio nella giornata di ieri, in seguito al ko interno contro la Dinamo Sassari, la società ha preso la sorprendente decisione di esonerare il coach Aleksandar Djordjevic. La scelta non è affatto piaciuta a Stefan Markovic, che ha commentato in modo piuttosto esplicito sul proprio profilo Instagram (“Quando persone che non capiscono di basket prendono le decisioni”) e sembra vicino all’addio. La squadra è stata temporaneamente affidata all’assistente allenatore Cristian Fedrigo insieme a Mattia Largo, coach dell’Under 18, ma è già partita la caccia al successore di Djordjevic: i nomi più gettonati sono quelli di Luca Banchi, Zelimir Obradovic e Sergio Scariolo.

La Germani Brescia, dal canto suo, ha già vissuto e digerito il cambio in panchina: nella scorsa settimana, infatti, Vincenzo Esposito è stato allontanato e al suo posto è arrivato Maurizio Buscaglia, che sabato ha esordito con una bella vittoria casalinga contro la Fortitudo Bologna. La situazione di classifica per la Leonessa è alquanto disperata: nel Girone B i lombardi sono attualmente ultimi con il bilancio di due vittorie e sei sconfitte e la qualificazione appare un miraggio. Domani sera (ore 20.45) sarà l’ultima chiamata per Brescia, che ospiterà la capolista Unicaja Malaga (già approdata alla fase successiva): la vittoria è l’unico risultato che può tenere accese le speranze dei biancoblu.

Credit: Ciamillo