Sorteggio Europa League: le possibili avversarie di Milan, Napoli, Roma ai sedicesimi. Le italiane sono teste di serie!

L’Italia ha fatto il pieno in Europa League: le tre squadre impegnate nella fase a gironi della seconda competizione europea per importanza si sono qualificate ai sedicesimi di finale. E lo hanno fatto vincendo i rispettivi gruppi. Il Milan ha conquistato il primato proprio all’ultima giornata, vincendo sul campo dello Sparta Praga e approfittando dell’inattesa sconfitta del Lille in casa del Celtic Glasgow. Il Napoli ha pareggiato contro la Real Sociedad e ha così chiuso davanti agli spagnoli. La Roma ha dominato il proprio raggruppamento e aveva già chiuso i conti con un turno di anticipo. Le tre compagini del Bel Paese saranno così teste di serie nel sorteggio dei sedicesimi di finale, in programma lunedì 14 dicembre (ore 13.00).

Come sempre sarà l’urna di Nyon a definire gli accoppiamenti del primo turno della fase a eliminazione diretta. Saranno presenti le prime due classificate dei dodici gironi di Europa League, a cui si aggiungono le otto retrocesse dalla Champions League (le terze classificate). Milan, Napoli e Roma sono fortunatamente teste di serie e dunque quasi tutte le squadre inserite in seconda fascia sono sulla carta abbordabili. Forse i rischi più concreti sono rappresentati da Dinamo Krasnodar, Salisburgo, Dinamo Kiev, Olympiakos (le retrocesse della Champions League). Attenzione anche al Benfica e al Granada, Milan e Roma devono temere anche la Real Sociedad. Di seguito le possibili avversarie di Milan, Napoli, Roma nei sedicesimi di finale dell’Europa League.

POSSIBILI AVVERSARIE MILAN AI SEDICESIMI DI FINALE EUROPA LEAGUE:

Young Boys

Molde

Slavia Praga

Benfica

Granada

Real Sociedad

Braga

Maccabi Tel Aviv

Anversa

Wolfsberger

Stella Rossa

Dinamo Krasnodar

Salisburgo

Dinamo Kiev

Olympiakos

POSSIBILI AVVERSARIE ROMA AI SEDICESIMI DI FINALE EUROPA LEAGUE:

Molde

Slavia Praga

Benfica

Granada

Real Sociedad

Lille

Braga

Maccabi Tel Aviv

Anversa

Wolfsberger

Stella Rossa

Dinamo Krasnodar

Salisburgo

Dinamo Kiev

Olympiakos

Foto: Lapresse