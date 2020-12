Sorteggio Europa League: le possibili avversarie del Napoli ai sedicesimi

Il Napoli si è qualificato ai sedicesimi di finale dell’Europa League 2020-2021 di calcio. I partenopei hanno pareggiato all’ultima giornata contro la Real Sociedad e hanno così chiuso il gruppo F in prima posizione. I ragazzi di Rino Gattuso hanno concluso davanti agli spagnoli, agli olandesi dell’AK Alkmaar e al modesto Rijeka. Gli azzurri hanno staccato il biglietto per la fase a eliminazione diretta della seconda competizione europea per importanza e si presenteranno da testa di serie al sorteggio che definirà gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale, in programma lunedì 14 dicembre (ore 13.00) a Nyon (Svizzera).

I campani avranno il vantaggio di giocare in casa l’incontro di ritorno e potrebbero pescare davvero molto bene nell’urna, ma l’estrazione nasconde moltissime insidie e ci sono alcuni avversari assolutamente da evitare. Ci sono anche le quattro non teste di serie retrocesse dalla Champions League: i russi della Dinamo Krasnodar, gli austriaci del Salisburgo, gli ucraini della Dinamo Kiev e i greci dell’Olympiakos. Di seguito i possibili avversari del Napoli nei sedicesimi di finale dell’Europa League.

POSSIBILI AVVERSARIE NAPOLI AI SEDICESIMI DI FINALE EUROPA LEAGUE:

Young Boys

Molde

Slavia Praga

Benfica

Granada

Leicester/Braga

Lille/Milan

Maccabi Tel Aviv/Sivasspor

Anversa/Tottenham

Wolfsberger/Feyenoord

Stella Rossa

Dinamo Krasnodar

Salisburgo

Dinamo Kiev

Olympiakos

Foto: Lapresse