Il Villareal ha vinto l’Europa League 2021, il secondo trofeo continentale per importanza. Il ribattezzato Submarino giallo ha sconfitto il Manchester United al termine di una spettacolare serie di calci di rigore, terminata per 11-10 (dopo l’1-1 al termine dei tempi supplementari): tutti i calciatori della formazione spagnola e di quella inglese hanno segnato, il portiere Rulli ha bucato la rete e poi ha parato il tiro del suo collega de Gea. Primo successo europeo per questa società, mentre la corazzata inglese si ferma proprio sul più bello. Il Villareal diventa così la quinta compagine iberica ad alzare al cielo il trofeo, succedendo al Siviglia.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Le due squadre ribattono colpo su colpo nella parte iniziale del primo tempo, anche se le due compagini non creano concrete occasioni da gol. Il Villareal riesce comunque a fare più gioco e al 29′ trova la rete del vantaggio: punizione dalla trequarti sinistra di Parejo, inserimento vincente sul secondo palo di Gerard Moreno che brucia Lindelof e devia la palla in rete dal limite dell’area piccola. Il Manchester United fatica a reagire e si va negli spogliatoi con gli spagnoli in vantaggio.

Al ritorno in campo, però, la formazione inglese insiste a spron battuto e al 55′ trova il pareggio: Shaw batte un calcio d’angolo, Rashford calcia dal limite dell’area, il pallone ribattuto dalla difesa spagnola viene raccolto al centro dell’area da Cavani, il quale deposita la sfera in rete. Nella seconda parte della ripresa è lo United a spingere di più, ma senza andare vicino al gol della vittoria. Si va dunque ai supplementari, dove però entrambe le contendenti sono molto stanche: si gioca poco o nulla, i calci di rigore sono inevitabili.

Moreno e Mata sono impeccabili, botta e risposta tra Raba e Telles. Alcacer trasforma col brivido (il portiere avversario ci era arrivato), Bruno Fernandes replica nello stesso modo. Alberto Moreno sigla il 4-3, Rushford è altrettanto impeccabile. Parejo mette pressione a Cavani, il quale non sbaglia. Si va avanti a oltranza. Gomez e Fred spiazzano i portieri, proprio come Albiol e James (7-7). Coquelin la mette all’incrocio, Shaw rischia tantissimo ma il pallone si insacca. Mario Gaspar porta in vantaggio il Villareal, lo United la prolunga con Tuanzebe. Torres e Lindelof costringono i portieri a presentarsi sul dischetto: Rulli segna e poi para il rigore al suo collega de Gea, il Villareal vince l’Europa League.

Foto: Lapresse