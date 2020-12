Sorteggio Champions League oggi: orario, tv, programma, streaming. Le possibili avversarie delle italiane

Juventus, Atalanta e Lazio si sono qualificate agli ottavi di finale della Champions League 2020-2021 di calcio: la formazione bianconera ha vinto il proprio girone e sarà testa di serie in sede di sorteggio, mentre nerazzurri e biancocelesti sono giunti secondi ed affronteranno una squadra che ha vinto il raggruppamento nel corso della prima fase. Non potranno esserci incroci tra squadre dello stesso Paese e tra formazioni che si sono affrontate nei gironi.

Per la Juventus potrebbe essere ottimale un incrocio con il Porto mentre sarebbe duro un accoppiamento con l’Atletico Madrid, mentre per Atalanta e Lazio potrebbe essere favorevole l’abbinamento con il Chelsea e da dimenticare quello con il Bayern Monaco. Il sorteggio si svolgerà oggi, lunedì 14 dicembre, alle ore 12:00 a Nyon, in Svizzera. La diretta tv sarà affidata a Canale 20, Eurosport 1, Sky Sport 24 e Sky Sport Football, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Mediaset Play, Eurosport Player, SkyGo e NowTV. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

PROGRAMMA SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE

Lunedì 14 dicembre ore 12.00

Sorteggio ottavi Champions League

Diretta tv su Canale 20, Eurosport 1, Sky Sport 24 e Sky Sport Football

Diretta streaming su Mediaset Play, Eurosport Player, SkyGo e NowTV

Diretta live testuale su OA Sport

URNE ACCOPPIAMENTI AGLI OTTAVI

TESTE DI SERIE

Bayern Monaco (Germania, A)

Real Madrid (Spagna, B)

Manchester City (Inghilterra, C)

Liverpool (Inghilterra, D)

Chelsea (Inghilterra, E)

Borussia Dortmund (Germania, F)

Juventus (Italia, G)

PSG (Francia, H)

NON TESTE DI SERIE

Atletico Madrid (Spagna, A)

Borussia Moenchengladbach (Germania, B)

Porto (Portogallo, C)

Atalanta (Italia, D)

Siviglia (Spagna, E)

Lazio (Italia, F)

Barcellona (Spagna, G)

Lipsia (Germania, H)

POSSIBILI AVVERSARIE JUVENTUS AGLI OTTAVI

Atletico Madrid

Borussia Moenchengladbach

Porto

Siviglia

Lipsia

POSSIBILI AVVERSARIE ATALANTA AGLI OTTAVI

Bayern Monaco

Real Madrid

Manchester City

Chelsea

Borussia Dortmund

PSG

POSSIBILI AVVERSARIE LAZIO AGLI OTTAVI

Bayern Monaco

Real Madrid

Manchester City

Liverpool

Chelsea

PSG

Foto: LaPresse