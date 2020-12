Sorteggio Champions League: le possibili avversarie della Juventus agli ottavi

La Juventus si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2020-2021 con due turni di anticipo, ma non si sa ancora in quale posizione concluderà il Gruppo G. I bianconeri occupano al momento la seconda posizione con 12 punti all’attivo e si trovano a tre lunghezze di ritardo dal Barcellona, dunque a definire la graduatoria del raggruppamento sarà lo scontro diretto in programma stasera (ore 21.00) al Camp Nou. I Campioni d’Italia dovranno sconfiggere i blaugrana con tre gol di scarto (o con 2 dal 3-1 in su) se vorranno operare il sorpasso all’ultima curva e chiudere in prima posizione.

Cristiano Ronaldo e compagni dovranno firmare un’impresa contro la compagine di Leo Messi, al momento è più probabile un arrivo in seconda piazza e dunque un incrocio molto impegnativo agli ottavi di finale. I rischi nell’urna di Nyon si chiamano Bayern Monaco, Manchester City, Liverpool, Chelsea, ma potrebbero esserci anche Real Madrid, Manchester United o PSG se riusciranno a concludere al comando i propri raggruppamenti.

Un arrivo al primo posto, invece, assicurerebbe il fatto di essere testa di serie e potrebbe garantire accoppiamenti più abbordabili, ad esempio con Porto o Siviglia, ma il rischio Atletico Madrid e Manchester United/PSG è estremamente concreto. Di seguito le possibili avversarie della Juventus agli ottavi di finale della Champions League 2020-2021 di calcio.

POSSIBILI AVVERSARIE JUVENTUS AGLI OTTAVI (SE ARRIVA SECONDA):

Bayern Monaco

Borussia Moenchengladbach/Shakhtar Donetsk/Real Madrid

Manchester City

Liverpool

Chelsea

Borussia Dortmund (se arriva davanti alla Lazio)

Manchester United/PSG/Lipsia

POSSIBILI AVVERSARIE JUVENTUS AGLI OTTAVI (SE ARRIVA PRIMA):

Atletico Madrid/Salisburgo

Borussia Moenchengladbach/Shakhtar Donetsk/Real Madrid (se l’Inter non chiude seconda)

Porto

Ajax (se l’Atalanta non chiude seconda)

Siviglia

Borussia Dortmund/Brugge (se la Lazio non chiude seconda)

Manchester United/PSG/Lipsia

Foto: Lapresse