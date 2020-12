Snowboardcross: Nazionale italiana in raduno a Cervinia, i convocati: c’è Michela Moioli

La Nazionale italiana di snowboardcross sta preparando l’esordio in Coppa del Mondo. Gli azzurri si ritroveranno, a partire da oggi 7 dicembre, a Cervinia per il raduno che si concluderà venerdì 11 dicembre. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocati nove atleti: Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Tommaso Leoni, Emanuel Perathoner, Filippo Ferraro, Michela Moioli, Francesca Gallina, Raffaella Brutto e Sofia Belingheri, accompagnate dai tecnici Luca Pozzolini, Stefano Pozzolini e Riccardo Bagliani.

Il team di parallelo, invece, si ritroverà sulla pista di Arabba da martedì 8 a giovedì 10 dicembre con Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Edwin Coratti, Daniele Bagozza, Fabian Lantschner, Marc Hofer, Nadya Ochner, Jasmin Coratti, Giulia Gaspari e Lucia Dalmasso, con i tecnici Rudi Galli, Alessio Amorth e Matteo Artina e Maurizio Rudatis.

L’Italia negli ultimi anni è cresciuta in maniera esponenziale nello snowboard sia nel parallelo che nello snowboardcross. Michela Moioli, vincitrice della Sfera di Cristallo nel 2020, è pronta per iniziare la nuova stagione con l’obiettivo di riconfermarsi come la più forte al mondo.

