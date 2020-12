Snowboard, Coppa del Mondo Cortina 2020: Roland Fischnaller e gli azzurri a caccia del podio su una pista storicamente favorevole

Doveva esserci un esordio in Russia, come accaduto l’anno scorso in quel di Bannoye, ma le tante problematiche legate al Covid-19 hanno costretto gli organizzatori a rinviare l’evento. Sarà dunque l’Italia ad ospitare la prima tappa della Coppa del Mondo di snowboard parallelo: si comincia con il PGS di Cortina d’Ampezzo, in uno scenario unico, purtroppo privato del pubblico.

Un pendio in ogni caso splendido e molto favorevole ai colori azzurri. Il più atteso da queste parti è ovviamente Roland Fischnaller che, tra slalom e gigante, nelle ultime annate è praticamente sempre salito sul podio (tre vittorie tra 2017 e 2019) nella Perla delle Dolomiti. Il veterano azzurro, arrivato alla veneranda età di 40 anni, non vuole smettere di stupire e vuole continuare a timbrare il cartellino. Occhio però anche a Aaron March, Mirko Felicetti, Edwin Coratti e Daniele Bagozza: tutti potrebbero provarci per il colpaccio sulle nevi di casa. Da fare attenzione però ai rivali: dal teutonico Stefan Baumeister, passando per i russi Dmitry Loginov e Andrey Sobolev, fino ad arrivare agli austriaci Benjamin Karl ed Andreas Promegger.

Loading...

Loading...

Al femminile l’Italia punta soprattutto su Nadya Ochner che sul pendio casalingo spesso ha trovato performance convincenti. Fari che saranno però su Ester Ledecka: sfruttando un week-end di sci alpino dedicato alle discipline tecniche la ceca ha deciso di dedicarsi al caro vecchio amore della tavola e ovviamente sarà concentrata sulla vittoria. A sfidarla la detentrice della sfera di cristallo Ramona Theresia Hofmeister e l’elvetica Julie Zogg.

gianluca.bruno@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LiveMedia / Shutterstock.com