Snowboard, Coppa del Mondo Carezza 2020: programma, orari e tv. In calendario il PGS

La seconda tappa di Coppa del Mondo di snowboard 2020-2021 si terrà giovedì a Carezza, in Alto Adige. Gli atleti si sfideranno in un PGS, proprio come è successo lo scorso sabato a Cortina d’Ampezzo. Le qualifiche si terranno durante la mattinata, mentre le fasi finali, sia della manifestazione maschile che di quella femminile, inizieranno alle ore 13.00.

L’Italia si aspetta grandi risultati soprattutto dagli uomini dopo che il contingente azzurro, capeggiato dal solito, leggendario, Roland Fischnaller, ha dominato a Cortina. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD. Inoltre, sarà anche possibile seguirla in streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. OA Sport, infine, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dandovi così l’opportunità di non perdervi neanche una manche di questo PGS.

IL PROGRAMMA DELLA TAPPA DI CAREZZA DI COPPA DEL MONDO DI SNOWBOARD 2020-2021

Orario: 13.00

Diretta TV: Rai Sport HD

Diretta streaming: Eurosport Player e Rai Play

Diretta testuale: OA Sport

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Foto: Lapresse