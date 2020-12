Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen 2020: programma, orari, tv. Il calendario dal 17 al 20 dicembre

Dopo il primo round nel Langlauf und Biathlonzentrum Hochfilzen, è la volta del secondo appuntamento consecutivo sulle nevi austriache, valido per la Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021.

Sul versante maschile la Norvegia vuol confermare il proprio strapotere e soprattutto la famiglia Bø ha intenzioni bellicose. I rivali per lo squadrone Norge potrebbero arrivare dalla Svezia, con Sebastian Samuelsson in grande condizioni, e dalle solide compagini tedesca e francese. Svezia che al femminile fa ancor di più la voce grossa grazie a Hanna Öberg. Attenzione però, anche in questo caso, alla Norvegia con Tiril Eckhoff tornata a vincere e Marte Røiseland che si è presa il comando della classifica generale.

In casa Italia ci si presenta con la voglia di far bene e di migliorare soprattutto la condizione fisica. Tra gli uomini Lukas Hofer è sicuramente quello più brillante e va a caccia di un podio in Coppa che non sembra una chimera, mentre per Dominik Windisch la strada verso eccellenza è ancora lunga, viste le varie vicissitudini legate al Covid-19. Coronavirus che a onor del vero ha riguardato anche Hofer in fase di preparazione, ma l’altoatesino sembra davvero essersi messo alle spalle le difficoltà. Ci si augura facciano lo stesso Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi.

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player ed Eurovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo con gli orari della terza tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon ad Hochfilzen (Austria).

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON HOCHFILZEN II

Giovedì 17 dicembre

ore 14.15 10 km sprint maschile

Venerdì 18 dicembre

ore 14.15 7.5 km sprint femminile

Sabato 19 dicembre

ore 13.00 12.5 km inseguimento maschile

ore 15.00 10 km inseguimento femminile

Domenica 20 dicembre

ore 12.00 15 km mass start maschile

ore 14.25 12.5 km mass start femminile

