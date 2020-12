Salto con gli sci, Coppa del Mondo femminile Ramsau 2020: programma, orari, tv. Il calendario completo

Mancano ormai tre giorni al via della decima edizione della Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile, che scatterà in quel di Ramsau am Dachstein tra giovedì 17 e venerdì 18 dicembre. L’impianto austriaco ospiterà dunque la prima tappa stagionale del circuito maggiore, in seguito alla cancellazione dell’ouverture prevista inizialmente a Lillehammer, consentendo alle varie Nazionali di effettuare almeno una gara individuale prima del 2021. Comincia la rincorsa alla quarta Sfera di Cristallo consecutiva da parte della norvegese Maren Lundby, favorita indiscussa ai nastri di partenza della nuova Coppa del Mondo.

Il programma della tappa inaugurale di Ramsau am Dachstein si aprirà giovedì 17 dicembre (ore 15.00) con le qualificazioni, mentre la gara individuale si disputerà nella giornata di venerdì alle ore 15.40 su Normal Hill con diretta streaming su Eurosport Player. Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato del primo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2020-2021 di salto con gli sci femminile a Ramsau:

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SALTO FEMMINILE RAMSAU 2020:

Giovedì 17 dicembre

ore 15.00 Qualificazioni

Venerdì 18 dicembre

ore 15.40 Gara (diretta streaming su Eurosport Player)

Foto: Lapresse