Slittino donne, doppietta tedesca a Oberhof con Dajana Eitberger che precede Natalie Geisenberger! Voetter 11a

Kendija Aparjode spreca e le tedesche ringraziano. La lettone, prima a metà gara, infatti, non va oltre il nono tempo nella seconda discesa e lascia campo aperto alle padrone di casa che, quindi, possono piazzare la doppietta in casa. Dajana Eitberger, quindi, vince la gara di Oberhof (Germania) terzo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino 2020-2021 davanti alla connazionale Natalie Geisenberger e si rilancia in ottica Sfera di Cristallo dopo un avvio di stagione non trascendentale.

Sul budello tedesco le condizioni sono ottimali, il ghiaccio è impeccabile e le velocità vanno di conseguenza, con due nuovi record del tracciato che confermano quanto detto. Dajana Eitberger conclude con il tempo complessivo di 1:23.338 (41.672 e 41.666) precedendo per appena 72 millesimi Natalie Geisenberger (41.767 e 41.643) mentre deve accontentarsi del gradino più basso del podio Kendija Aparjode che, dopo il record del tracciato nella prima manche (41.667) rovina tutto con un 41.840 nella seconda che la spedisce a 169 millesimi dalla medaglia d’oro.

Quarta posizione finale per l’austriaca Madeleine Egle a 176 millesimi (41.912 e 41.602, nuovo record della pista di Oberhof) mentre è quinta la russa Tatyana Ivanova a 339 (41.937 a 41.740) e sesta la lettone Eliza Tiruma a 450 (42.000 e 41.788). Settima posizione a pari merito per la russa Viktoriia Demchenko e l’austriaca Lisa Schulte con un distacco di 467 millesimi dalla vetta, quindi è nona la tedesca Cheyenne Rosenthal a 476, dopo aver concluso al quarto posto la prima discesa, infine chiude la top ten una deludente Julia Taubitz con un distacco di ben 567 millesimi.

Dobbiamo scendere fino all’undicesima posizione per trovare la prima italiana: Andrea Voetter. L’altoatesina ha concluso la sua gara a 572 millesimi da Eitberger (42.071 e 41.839) precedendo di quattro gradini Verena Hofer, quindicesima a 783 millesimi. Si ferma in ventitreesima posizione Marion Oberhof a 1.356, infine è ventisettesima e penultima Nina Zoeggeler a 1.884.

A questo punto in classifica generale l’equilibrio regna sovrano con Natalie Geisenberger che sale a quota 255 punti contro i 220 di Dajana Eitberger ed i 191 di Julia Taubitz. Quarta Tatyana Ivanova a 176, contro i 175 di Madeleine Egle. Andrea Voetter è undicesima con 112.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SLITTINO 2020-2021

1 Geisenberger, Natalie GER 85 85 85 255

2 Eitberger, Dajana GER 70 50 100 220

3 Taubitz Julia GER 100 55 36 191

4 Ivanova, Tatyana RUS 21 100 55 176

5 Egle, Madeleine AUT 55 60 60 175

6 Katnikova, Ekaterina RUS 60 70 24 154

7 Aparjode, Kendija LAT 34 46 70 150

8 Schulte, Lisa AUT 50 34 46 130

9 Tiruma, Eliza LAT 32 42 50 124

10 Rosenthal, Cheyenne GER 46 32 39 117

11 Voetter, Andrea ITA 39 39 34 112

12 Demchenko, Viktoriia RUS 42 12 46 100

13 Hofer, Verena ITA 30 36 26 92

14 Prock, Hannah AUT 28 26 32 86

15 Zirne, Ulla LAT 26 28 30 84

16 Zoeggeler, Nina ITA 36 30 14 80

17 Maag, Natalie SUI 23 23 28 74

18 Baturina, Ekaterina RUS 24 24 25 73

19 Berzina, Sigita LAT 18 25 23 66

20 Simonakova, Katarina SVK 22 21 20 63

21 Oberhofer, Marion ITA 25 19 18 62

Foto: Lapresse