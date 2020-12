Slittino, Coppa del Mondo Oberhof 2020: Italia quarta ad otto millesimi dal podio nel team relay, vince la Germania

Si chiude con il team relay il week-end per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale in quel di Oberhof. Quattro su quattro per la Germania che ha lasciato le briciole alle avversarie sul budello casalingo: anche nella staffetta a squadre è arrivata la vittoria, dopo quelle in singolo maschile e femminile e nel doppio.

I teutonici hanno potuto schierare in gara tutti i vincitori delle gare classiche: Dajana Eitberger, Felix Loch ed Eggert/Benecken che hanno concluso la prova con il crono di 2’23”648. Alle loro spalle una sempre costante Austria, davvero molto vicina: soli 36 millesimi di ritardo per Egle, Mueller e Steu/Koller. La grande sorpresa di giornata è la terza posizione della Polonia: risultato eccezionale, sfruttando anche gli svarioni altrui.

Tanto rammarico in casa Italia. Le performance non perfette di tutti i componenti della squadra tricolore hanno costretto gli azzurri al quarto posto, distanti solamente otto millesimi dal podio. Erano presenti in gara Andrea Voetter, Dominik Fischnaller e Rieder/Kainzwaldner.

