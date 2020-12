Slittino, Coppa del Mondo Altenberg 2020: Tatyana Ivanova beffa Geisenberger. Due italiane nella top-10

Parla russo il singolo femminile per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale in quel di Altenberg. A trionfare è Tatyana Ivanova: riscattate le prestazioni più che opache in quel di Igls, arriva il successo numero 12 a livello individuale in carriera, il primo sul catino teutonico.

Gara perfetta per la campionessa d’Europa in carica, che trova il miglior tempo nella run d’apertura e poi gestisce la situazione nella seconda, chiudendo con il crono di 1’45”170. Deve accontentarsi nuovamente della seconda posizione Natalie Geisenberger: terza piazza d’onore consecutiva per la pluricampionessa olimpica, staccata oggi di 113 millesimi. A completare il podio un’altra russa, l’oro iridato di Sochi, Ekaterina Katnikova. Quarta posizione per l’austriaca Madeleine Eigle, mentre è solo quinta la detentrice della sfera di cristallo, Julia Taubitz.

Loading...

Loading...

Ottima prova di squadra per l’Italia, con una gran crescita delle giovani. È mancato il picco di Andrea Voetter, a causa anche di un brutto errore nella prima run: nona piazza per lei che era stata sul podio nella passata stagione. Eccellente decima Verena Hofer, mentre è tredicesima Nina Zoeggeler. Più indietro Marion Oberhofer, 22ma.

gianluca.bruno@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse