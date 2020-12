Slittino, a Koenigssee va in scena un antipasto di Mondiale

Con l’inizio del nuovo anno riparte anche la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale, che si era presa una pausa in vista delle festività natalizie. Va in scena il prossimo week-end la quinta tappa del massimo circuito internazionale, la quarta consecutiva in terra tedesca: si corre in quel di Koenigssee. L’appuntamento sul catino teutonico sarà fondamentale: un antipasto dei Mondiali che saranno in programma proprio in Baviera a fine gennaio.

L’Italia va a caccia di altre soddisfazioni dopo le eccellenti performance, nel singolo maschile, a Winterberg. Dominik Fischnaller è secondo in classifica alle spalle di un Felix Loch ormai inarrivabile: l’azzurro però potrebbe togliersi la gioia di agguantare la vittoria di tappa. A provarci anche il cugino, Kevin Fischnaller, in un ottimo stato di forma.

Nel doppio prosegue la lotta tra gli austriaci Steu/Koller e i teutonici Eggert/Benecken: i detentori della sfera di cristallo devono riuscire a trovare una striscia di risultati per rimontare. Il Bel Paese sta trovando un’ottima costanza, serve però ancora quel qualcosa in più per avvicinarsi regolarmente al podio con Rieder/Rastner, Rieder/Kainzwaldner e Nagler/Malleier.

Al femminile battaglia tutta tedesca tra l’eterna Natalie Geisenberger e la giovane arrembante Julia Taubitz: solamente 21 lunghezze a dividere le due. Ci si attende una crescita da parte delle nuove leve azzurre guidate dall’esperta Andrea Voetter, quinta nel singolo di Winterberg.

