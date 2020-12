Skeleton: clamoroso ad Igls, prima manche annullata per irregolarità con Margaglio che era quarta. Gara secca sulla seconda run

Ha del clamoroso ciò che è accaduto pochi minuti fa in quel di Igls (Austria), dov’è in programma la terza tappa della Coppa del Mondo di skeleton al femminile. Si è appena conclusa la prima run sul catino austriaco, ma la giuria è stata costretta ad annullare il risultato a causa di alcune irregolarità. La pista infatti non è risultata omogenea per tutte le atlete, con la presenza di alcuni cumuli di neve riportata. E in più la diciottesima atleta a scendere, Katie Tannenbaum, ha centrato in pieno una delle scope che vengono utilizzate proprio per pulire il ghiaccio, venendo nettamente penalizzata.

Il risultato della prima discesa vedeva al comando l’austriaca Janine Flock, con però una performance spaziale da parte della squadra italiana. Valentina Margaglio era quarta, ad un passo dal podio, Alessia Crippa invece era in piena lotta per la top-10. Tutto però da rifare: come comunicato dall’IBSF risultati cancellati e si ripartirà alle 16.00 con una discesa singola, che deciderà i risultati in chiave Coppa del Mondo. La startlist sarà nuovamente quella vista nella manche iniziale, con Crippa pettorale numero 2 e Margaglio 4.

