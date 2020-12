Short track, Italia al lavoro durante le feste: 19 azzurri convocati per il doppio raduno di Bormio

La Nazionale Italiana di short track non conosce soste e si allenerà anche durante le festività natalizie. Gli azzurri saranno impegnati in due sessioni al Palaghiaccio di Bormio (in provincia di Sondrio): la prima dal 27 al 31 dicembre, poi Capodanno di riposo per riprendere dal 2 al 9 gennaio. L’obiettivo è quello di farsi trovare pronti per gli Europei, in programma a Gdansk (Polonia) dal 22 al 24 gennaio.

Sono stati convocati 19 atleti per i due raduni: Nicole Botter Gomez (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle), Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Elena Viviani (Fiamme Gialle), Mattia Antonioli (Esercito), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Yuri Confortola (Carabinieri), Tommaso Dotti (Fiamme Oro), Marco Giordano (Carabinieri), Milan Grugni (Sport Evolution Skating), Luca Lim (Velocisti Ghiaccio Torino), Pietro Marinelli (Bormio Ghiaccio), Pietro Sighel (Fiamme Gialle), Luca Spechenhauser (Carabinieri) e Davide Viscardi (Esercito).

L’allenatore Assen Padov ha commentato tramite i canali federali: “Nelle ultime due settimane abbiamo lavorato senza sosta e senza giorni di riposo, ora è il momento di godersi il Natale e poi torneremo sul ghiaccio più carichi di prima. Ci siamo ben allenati e abbiamo aumentato l’intensità: quando riprenderemo faremo del lavoro specifico sulle distanze e certamente anche per le staffette, ciò su cui puntiamo maggiormente. Il 9 gennaio avremo una competizione interna che ci aiuterà a comporre il team che prenderà parte agli Europei. Non gareggiamo da quasi un anno e dunque sarà molto interessante osservare come si comporteranno i ragazzi“.

Foto: ISU