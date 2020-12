Serie A, il Verona batte la Lazio. Prima vittoria del Crotone, l’Udinese passa a Torino

Oggi sono andate in scena tre partite valide per l’undicesima giornata della Serie A. Il Crotone ha conquistato la sua prima vittoria nel massimo campionato: 4-1 allo Spezia. I calabresi restano sempre all’ultimo posto (5 punti), ma si avvicinano a Genoa e Torino (6), restando in corsa per la salvezza. Messias apre le marcature al 7′, Farias pareggia al 18′, poi Reca ed Eduardo Henrique indirizzano la contesa in favore dei padroni di casa in avvio della ripresa, Messias arrotonda in pieno recupero.

L’Udinese ha invece espugnato l’Olimpico di Torino per 3-2: Pussetto al 24′ e De Paul al 54′ lanciano i friulani, Belotti e Bonazzoli pareggiano nel giro di un minuto tra 66′ e 67′, ma Nestorovski ha segnato il decisivo 3-2 al 69′. I bianconeri infilano la terza vittoria consecutiva e si issano al decimo posto, i granata restano al penultimo posto e sono in grande difficoltà. In serata il Verona ha sconfitto la Lazio per 2-1 all’Olimpico di Roma: gli scaligeri sono passati in vantaggio al 45′ grazie a un autogol di Lazzari, Caicedo ha pareggiato al 56′, Tameze ha siglato la rete del successo al 67′. Il Verrona è così salito al sesto posto con 19 punti, 1 in meno della Juventus e 2 in più della Lazio (ottava).

